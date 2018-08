Zinema

Jaialdia

Ripsteinek eta Mathieu Demyk itxi dute Zinemaldiko Sail Ofiziala

Erredakzioa

2011/09/23

Ripstein mexikarraren 'Bihotzaren arrazoiak' eta Mathieu Demy frantziarraren 'Americano' lanak aurkeztu dituzte ostiral honetan Sail Ofizialean.

Antonio Banderasek eta Géraldine Claplinek Zinemaldiaren azken txapa argitu dute. Larunbatean, hilak 24, bukatuko da Zinemaldiaren 59. edizioa, eta, aurten lehen aldiz, itxiera ekitaldian jakinaraziko dira irabazleak. 20:30ean izango da gala, eta eitb.com-ek zuzenean eskainiko du.

Lehiaketara doazen azken bi filmak aurkeztu dira ostiral honetan Sail Ofizialean: Arturo Ripstein mexikarraren 'Bihotzaren arrazoiak' eta Mathieu Demy frantziarraren 'Americano'.



Gainera, irabazleen kinielak hasi dira. Kritikaren arabera, 'Adikos Kosmos' greziarra, 'Rampart' estatubatuarra eta 'Bakerik ez gaiztoentzat' espainiarra dira faboritoak.



Ostirala, irailaren 23ko programazioa:



09:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Americano

Zuzendaria: Mathieu Demy

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Kutxa-Zuzendari Berriak sarietarako hautagaia



22:30 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Americano

Zuzendaria: Mathieu Demy

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Kutxa-Zuzendari Berriak sarietarako hautagaia



17:30 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Las razones del corazón

(Bihotzaren arrazoiak)

Zuzendaria: Arturo Ripstein

J.B. Azpitituluak ingelesez.



12:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

Las razones del corazón

(Bihotzaren arrazoiak)

Zuzendaria: Arturo Ripstein

J.B. Azpitituluak ingelesez.



12:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Adikos kosmos / Unfair World

(Bidegabeko mundua)

Zuzendaria: Filippos Tsitos

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



09:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Las razones del corazón

(Bihotzaren arrazoiak)

Zuzendaria: Arturo Ripstein

J.B. Azpitituluak ingelesez.



16:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Los Marziano

()

Zuzendaria: Ana Katz

J.B. Azpitituluak ingelesez.



23:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

Rampart

Zuzendaria: Oren Moverman

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Kutxa-Zuzendari Berriak sarietarako hautagaia



19:30 Principal Sail Ofiziala

Intouchables

(Ukiezinak)

Zuzendaria: Eric Toledano, Olivier Nakache

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Lehiaketatik Kanpo.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



23:00 Principe, 2 Sail Ofiziala

Sangue do meu sangue

(Nire odolaren odola)

Zuzendaria: João Canijo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



18:45 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

11 Flowers

Zuzendaria: Wang Xiaoshuai

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



23:00 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

La voz dormida

(Ahots lokartua)

Zuzendaria: Benito Zambrano

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Azken emanaldia



16:00 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

Sangue do meu sangue

(Nire odolaren odola)

Zuzendaria: João Canijo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



21:30 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

The River Used to Be a Man / Der Fluss war einst ein Mensch

Zuzendaria: Jan Zabeil

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



14:00 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

The River Used to Be a Man / Der Fluss war einst ein Mensch

Zuzendaria: Jan Zabeil

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



16:15 Antiguo Berri, 8 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Emek tiferet / A Beautiful Valley

Zuzendaria: Hadar Friedlich

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



18:15 Antiguo Berri, 8 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

Urte berri on, amona!

Zuzendaria: Telmo Esnal

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



20:30 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Perlak

The Artist

Zuzendaria: Michel Hazanavicius

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Publikoaren Kuttuna saria botua emateko Emanaldia



16:30 Principal Zabaltegi-Perlak

The Artist

Zuzendaria: Michel Hazanavicius

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



23:00 Principe, 7 Zabaltegi-Perlak

Le Havre

Zuzendaria: Aki Kaurismäki

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



21:00 Antiguo Berri, 2 Zabaltegi-Perlak

Tyrannosaur

(Tiranosauroa)

Zuzendaria: Paddy Considine

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



19:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Bereziak

14 d’abril. Macià contra Companys

Zuzendaria: Manuel Huerga

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.



22:00 Principal Zabaltegi-Bereziak

14 d’abril. Macià contra Companys

Zuzendaria: Manuel Huerga

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.



20:15 Principe, 3 Zabaltegi-Bereziak

Le chat du rabbin

Zuzendaria: Joann Sfar, Antoine Delesvaux

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia



18:30 Principe, 7 Zabaltegi-Bereziak

Al final del túnel

(Al final del túnel - Bakerantza)

Zuzendaria: Eterio Ortega Santillana

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz



20:30 Principe, 7 Zabaltegi-Bereziak

Madrid, 1987

Zuzendaria: David Trueba

J.B. Azpitituluak ingelesez.



22:45 Principe, 9 Zabaltegi-Bereziak

Neil Young Journeys

Zuzendaria: Jonathan Demme

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia



21:00 Antiguo Berri, 8 Zabaltegi-Bereziak

Nochi-no-hi / The Days After

()

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia



24:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Gauerdiko Bereziak

Le Moine

(Fraidea)

Zuzendaria: Dominik Moll

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia



12:00 Principe, 7 Zabaltegi-Gauerdiko Bereziak

Le Moine

(Fraidea)

Zuzendaria: Dominik Moll

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.



18:45 Principe, 9 Zinemira-Informazio Saia

Un mundo casi perfecto

Zuzendaria: Esteban Ibarretxe, José Miguel Ibarretxe

J.B. Azpitituluak ingelesez.



19:30 Antiguo Berri, 5 Zinemira-Informazio Saia

Arriya - La piedra

(Arriya)

Zuzendaria: Alberto Gorritiberea

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Azken emanaldia



18:30 Principe, 3 Culinary Zinema: Zinema eta gastronomia

Perfect Sense

Zuzendaria: David Mackenzie

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia



21:00 Kursaal, 1 Beste Hainbat Jarduera

Puss in Boots

(Botadun katua)

Zuzendaria: Chris Miller

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia