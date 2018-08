Zinema

Estreinaldiak

Zinemaldiko hainbat film euskaraz ikusi ahal izango ditugu

2012/09/19

'Freddy igeldegi' animazioko pelikula suediarra euskaraz, 'El hipnotista', 'To say goodbye', 'Pura Vida' eta 'El chef' komedia frantziarra ikustea hurrengo hilabeteetan ikusgai izango dira.

Zinemaldiko sail ezberdinetan ikusi ahal izango diren bost film ikusi ahalko dira ondoren Euskadi Zinema euskaraz programaren barruan.

Denbora gutxian estreinatuko dira atxikituak daude Euskadiko 15 zine eta 40 areto ezberdinetan. Zinema euskaraz eskatzen dutenentzat aukera ederra izango da: Freddy igeldegi animazioko pelikula suediarra euskaraz, El hipnotista,To say goodbye, Pura Vida eta El chef komedia frantziarra ikustea.

Horrez gain, streaming bidez eitb.com eta kulturklik.net webguneetan 40 film doan ikusteko aukerak mantenduko dira.

Donostia Zinemaldiko 60. edizioan ikusi ahal izango diren film hauetaz gain, datozen hilabeteetan Euskadiko zinema-aretoetan beste zenbait film estreinatuko dira euskaraz. Urriaren 11n, Briar March zuzendariaren "There was once an island" dokumentala estreinatuko da; urriaren 31n Scott Derrickson zuzendariaren eta Ethan Hawke antzezten duen "Sinister" beldurrezko pelikulari helduko zaio txanda; eta azaroaren 31n animaziozko "Zarafa" filma estreinatuko da. 2012. urtea amaitu baino lehen, beste pelikula batzuk gehituko zaizkie aipatutako hauei.

Zinema Euskaraz programaren berrien artean, zinema-aretoetan euskarazko filmak estreinatzeaz gain (gaztelerazko estreinaldiekin batera), DVDen salmentak aurrera egiten du. Euskaraz bikoiztuta dauden pelikulei ("Horton", "Ice Age 3", "Percy Jackson eta Tximista Lapurra", "A-Taldea", "Marmaduke", "Gaua eta Eguna" eta "Chloe") bi film berri batu zaie: haurrei zuzendutako animaziozko "Rio" eta "Hanburgesa Zaparrada".