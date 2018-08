Zinema

Beldurrezko Asteak Donostia hartu du

2012/10/26

'The ABC's of death' sailak zeresana emango du. Itxiera ekitaldian 'El hombre de las sombras' estreinatuko dute, Jessica Biel protagonista duelarik.

Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Astearen XXIII. edizioa azaroaren 2ra bitartean egingo dute eta 22 lan izango dira Sail Ofizialen, horietatik hemeretzik Publikoaren sarirako lehian izango dira, 6.000 euroko diru-sariarekin. Gainera, 'El Hombre de las sombras' lana estreinatuko dute itxiera ekitaldian. Jessica Biel protagonista duen pelikula da, hain zuzen ere.



Euskarazko programazioa goraipatu dute antolatzaileek, 'Klasiko Handiak' zikloko hainbat filmekin, eta euskarazko azpidatzidun lanak Victoria Eugenian izango direla gaineratu du.



'El hombre de las Sombras' izango da Sail Ofiziala itxiko duen pelikula. Pascal Laugierrek zuzentzen du eta Jessica Biel da protagonista. Hasiera ekitaldian Scott Derricksonen Sinister izango da ikusgai, Ethan Hawke protagonista duelarik.



Horrela, Publikoaren Sarira hautagai diren lanen artean 'The ABC's of death' goraipatu dute. 26 zuzendarik parte hartzen dute, tartean Nacho Vigalondo espainiarra. Hiltzeko modu ezberdinak azaltzen dira.



Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Astearen programazioa:



Urriaren 27an

Antzoki Zaharra



19:45

Foxes

Sinister

00:30

Amazing Mask

The ABCs of Death

The Seasoning House

Victoria Eugenia Antzokia



12:00

Ohe azpiko zera

Freddy Igeldegi

17:00

Tiburón

19:45

Drácula

22:30

Regreso al futuro

28 de Octubre

Antzoki Zaharra



17:00

Bendito Machine IV

Deranged

19:45

Voice Over

Cockneys Vs Zombies

22:30

Hungry Hickory

PostHuman

Blood-C. The Last Dark

Victoria Eugenia Antzokia



17:00

E. T.: El extraterrestre

19:45

When the Lights Went Out

Urriaren 29

Antzoki Zaharra



17:00

My Bloody Lad

Tarnished Gluttony

My Amityville Horror

After

22:00

Alien Repair Guy

When the Lights Went Out

Teatro Victoria Eugenia

19:45

Cockneys Vs Zombies

Urriaren 30

Antzoki Zaharra



17:00

Dr. Professor's Thesis of Evil

Resolution

19:45

Trunk

Grabbers

22:30

Mistaken

Babycall

Victoria Eugenia Antzokia



19:45

Deranged

GROS - CC Okendo

19:00

Drácula

Urriaren 31

Antzoki Zaharra



17:00

85.12.30

Bendito Machine IV

The Cabin

Defeated (Vencidos)

Molecular Zombi

Pequeños electrodomésticos

Shoot for the Moon

Therion

El último onvre bibo

Voice Over

Tulpa

21:00

Nostalgic Z

Ace Attorney

00:30

Banana Motherfucker

Donoscreep Show

Dead Sushi

Sawney. Flesh of Man

Victoria Eugenia Antzokia



19:45

After

GROS - CC Okendo

19:00

La mansión de Drácula

Azaroaren 1

Antzoki Zaharra



17:00

Zombirama

Antiviral

19:45

Saving the Human Race

Insensibles

22:30

Saw Misgivings

Tai Chi Zero

00:30

Morgue Street

V/H/S

El castillo de Fu-Manchú

Victoria Eugenia Antzokia



17:00

La mujer y el monstruo

19:45

Dead Sushi

Azaroaren 2

Antzoki Zaharra



17:00

PELIKULA SORPRESA

19:45

Serie B

21:45

El hombre de las sombras

Teatro Victoria Eugenia

17:00

El increíble hombre menguante

19:45

Alien Repair Guy

Cortometrajes a concurso

GROS - CC Okendo

19:00

Drácula