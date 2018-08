Zinemaldia

Irailaren 22a, osteguna

Oliver Stonek zuzendutako 'Snowden' filma, gaur, Zinemaldian

2016/09/22

Sail Ofizialean, 'Birkonkista' emango dute; pelikulako protagonista nagusia Itsaso Arana aktore nafarra da.

Edward J. Snowdenek NSAren mundu mailako zaintza-programaren dokumentuak publiko egin zituenean, begiak ireki zizkion munduari, eta ateak itxi zizkion bere etorkizunari, bere karrerari, betiko bere neska-lagunari eta bere aberriari. Zerk bultzatu zuen Snowden horrenbeste dokumentu sekreturen berri ematera?

Galdera horri erantzun nahi dio Oliver Stone zuzendari estatubatuarrak Snowden film luzean. Pelikula ostegun honetan estreinatuko dute Donostiako Zinemaldian, lehiaketatik kanpo.

Lehiaz kanpo, Kimi No Na Wa (Your Name) ere ikusi ahalko da gaur. Animazioko pelikula japoniar honek bi neska-mutilen esperientzia kontatzen du: goiz batean gorputzak trukatuta itzartuko dira.

Sail Ofizialean, Birkonkista proiektatuko dute, Jonas Trueba zuzendari madrildarren laugarren film luzea.

Manuelak eta Olmok topo egingo dute, non eta hamabost urte lehenago, nerabezaroan, amodioa lehen aldiz bizi izan zutenean, elkarri agindu zioten etorkizun batean. Galdutako denborari eta berreskuratutako denborari buruzko pelikula da.

Protagonista nagusia Itsaso Arana aktore nafarra da, eta pelikularen soinu-banda Rafael Berrio konpositore donostiarrak egin du.

