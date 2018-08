Zinemaldia

'Fe de etarras' eta 'Operación Concha'ren munduko estreinaldia, belodromoan

2017/09/05

Bi pelikula horiez gain, 'The Wife', 'Loving Pablo', 'Proyecto Tiempo' eta 'The Little Prince' filmak izango dira ikusgai Donostiako Zinemaldiaren baitan, Antonio Elorza belodromoan.

'Operación Concha' pelikulako fotograma bat. Argazkia: Donostiako Zinemaldia 'Operación Concha' pelikulako fotograma bat. Argazkia: Donostiako Zinemaldia

Donostiako Zinemaldiak Sail Ofiziala itxi du, bost film gehiago sartuta Aronofsky, Baker, Haneke eta Koreeda, Zinemaldiko Perlak ixteko Raymond Depardon, Hong Sang-soo eta Frederick Wiseman Zabaltegi-Tabakaleran Donostiako Zinemaldiaren programazioaren baitan, mundu mailako bi estreinaldi eta beste lau film eskainiko dira Antonio Elorza belodromoan. Beraz, guztira sei film izango dira ikusgai irailaren 22tik 30era bitartean Donostiako belodromoan. Zinemaldiak ohar bidez jakinarazi duenez, 3.000 ikusle baino gehiago har ditzakeen belodromoan mundu mailako bi estreinaldi erakutsiko dira: Fe de etarras, Borja Cobeagak zuzendutako laugarren film luzea, eta Operacion Concha, Antonio Cuadrik zuzendutakoa. Fe de etarras filmari dagokionez, Borja Cobeagak zuzendutako eta Diego San Josek idatzitako filma da. Mediaprok Netflixerako egindako produkzio hau umore beltzeko komedia bat da; 2010eko uda partean girotua, Javier Camarak, Julian Lopezek, Miren Ibargurenek eta Gorka Otxoak antzeztutako komando bat da filmaren protagonista. Operación Concha, berriz, Donostia Zinemaldian girotutako endredozko komedia bat da. Antonio Cuadrik zuzendu du, eta Jordi Mollá, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Ramón Agirre eta Bárbara Goenaga dira protagonistak. Informazio gehiago, laster

