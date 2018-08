Zinemaldia

Irailaren 22tik 30era

Donostiako Zinemaldiko egitaraua, egunez egun

EITB.EUS

2017/09/21

Kontsultatu Donostiako Zinemaldiko egitaraua, egunez egun eta orduz ordu: Sail Ofiziala, Zinemira, Zabaltegi-Tabakalera, Zuzendari Berriak, Perlak, Horizontes Latinos...

IRAILAK 22 OSTIRALA



10:00 HAURRENTZAKO ZINEMA El principito (Belodromoa)

10:00 SAIL OFIZIALA Submergence (Kursaal, 1)

16:30 HORIZONTES LATINOS Una mujer fantástica (Kursaal, 2)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA L'amant d'un jour (Tabakalera)

17:00 FIPRESCI Sari Nagusia Toivon tuolla puolen (Victoria Eugenia)

17:00 ZINEMIRA Bi txirula (Principe, 9)

19:00 ZUZENDARI BERRIAK Charmøren (Kursaal, 2)

19:00 ZABALTEGI - TABAKALERA The Square (Tabakalera)

19:30 PERLAK Call Me by Your Name (Victoria Eugenia)

19:30 ZABALTEGI - TABAKALERA L'amant d'un jour (Principe, 3)

21:00 SAIL OFIZIALA Submergence (Kursaal, 1)

21:30 ZUZENDARI BERRIAK Alberto García-Alix. La línea de sombra (Kursaal, 2)

22:30 ZABALTEGI - TABAKALERA No intenso agora (Tabakalera)

22:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Sram (Tabakalera)

22:30 SAIL OFIZIALA Submergence (Principe, 7)

24:00 PERLAK Call Me by Your Name (Kursaal, 2)

IRAILAK 23 LARUNBATA



09:00 SAIL OFIZIALA El autor (Kursaal, 1)

09:30 SAIL OFIZIALA La douleur / Memoir of Pain (Victoria Eugenia)

09:30 ZUZENDARI BERRIAK Alberto García-Alix. La línea de sombra (Kursaal, 2)

12:00 SAIL OFIZIALA La douleur / Memoir of Pain (Kursaal, 1)

12:00 ZUZENDARI BERRIAK Village Rockstars (Kursaal, 2)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA No intenso agora / In the Intense Now (Trueba, 1)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Sram / Shame (Trueba, 1)

16:00 PERLAK Sandome no satsujin / The Third Murder (Victoria Eugenia)

16:00 SAIL OFIZIALA Alanis (Kursaal, 1)

16:00 SAIL OFIZIALA Submergence (Antiguo Berri, 2)

16:00 HORIZONTES LATINOS Temporada de caza (Kursaal, 2)

16:00 PERLAK Call Me by Your Name (Antiguo Berri, 6)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA L'amant d'un jour / Lover For a Day (Antiguo Berri, 8)

17:00 HAURRENTZAKO ZINEMA The LEGO Batman Movie (Principe, 10)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA L'amant d'un jour / Lover For a Day (Tabakalera)

18:30 ZUZENDARI BERRIAK Charmøren / The Charmer (Antiguo Berri, 6)

18:30 ZABALTEGI - TABAKALERA The Square (Principe, 3)

19:00 SAIL OFIZIALA La douleur / Memoir of Pain (Kursaal, 1)

19:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Saura(s) (Principe, 7)

19:30 ZINEMIRA Bi txirula (Principe, 10)

20:30 EMANALDI BEREZIA Jaeger Lacoutre saria, emanaldi berezia 10 Items or Less (Victoria Eugenia)

20:30 SAIL OFIZIALA Alanis (Antiguo Berri, 2)

20:45 ZUZENDARI BERRIAK Alberto García-Alix. La línea de sombra (Antiguo Berri, 6)

21:30 HORIZONTES LATINOS La novia del desierto (Kursaal, 2)

22:00 SAIL OFIZIALA El autor (Kursaal, 1)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Saura(s) (Tabakalera)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Sram / Shame (Principe, 3)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA No intenso agora / In the Intense Now (Principe, 3)

22:45 HORIZONTES LATINOS Una mujer fantástica (Antiguo Berri, 6)

23:15 SAIL OFIZIALA Submergence (Antiguo Berri, 2)

23:30 PERLAK Teströl és lélekröl / On Body and Soul (Victoria Eugenia)

24:00 PERLAK Sandome no satsujin / The Third Murder (Kursaal, 2)

IRAILAK 24 IGANDEA



09:00 SAIL OFIZIALA Handia (Kursaal, 1)

09:30 SAIL OFIZIALA Le sens de la fête / C'est la vie! (Victoria Eugenia)

09:30 HORIZONTES LATINOS La novia del desierto (Kursaal, 2)

12:00 SAIL OFIZIALA Le sens de la fête / C'est la vie! (Kursaal, 1)

12:00 ZUZENDARI BERRIAK Tigre (Kursaal, 2)

12:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Pixi Post eta opari-emaileak / Pixi Post and the Gift Bringers (Principe, 5)

16:00 SAIL OFIZIALA La douleur / Memoir of Pain (Antiguo Berri, 2)

16:00 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA Visages, villages / Faces, places (Victoria Eugenia)

16:00 SAIL OFIZIALA Ni juge, ni soumise / So Help Me God (Kursaal, 1)

16:00 ZUZENDARI BERRIAK Charmøren / The Charmer (Principe, 3)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Calipatria (Principe, 9)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Geu-hu / The Day After (Principe, 9)

16:15 SAIL OFIZIALA La douleur / Memoir of Pain (Principe, 7)

16:15 ZUZENDARI BERRIAK Tigre (Antiguo Berri, 6)

16:30 ZUZENDARI BERRIAK Princesita (Kursaal, 2)

16:30 HAURRENTZAKO ZINEMA Snezhnaya koroleva 2. Snezhnyy korol / The Snow Queen 2 (Principe, 10)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Geu-hu / The Day After (Tabakalera)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Calipatria (Tabakalera)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA No intenso agora / In the Intense Now (Antiguo Berri, 8)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Sram / Shame (Antiguo Berri, 8)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Saura(s) (Tabakalera)

18:15 HORIZONTES LATINOS Una mujer fantástica (Principe, 2)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA L'amant d'un jour / Lover For a Day (Trueba, 1)

18:15 PERLAK Teströl és lélekröl / On Body and Soul (Antiguo Berri, 6)

18:30 PERLAK Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Victoria Eugenia)

18:30 SAIL OFIZIALA Alanis (Antiguo Berri, 2)

19:00 SAIL OFIZIALA Le sens de la fête / C'est la vie! (Kursaal, 1)

19:00 SAIL OFIZIALA El autor (Antiguo Berri, 7)

19:00 ZUZENDARI BERRIAK Blue My Mind (Kursaal, 2)

19:30 ZABALTEGI - TABAKALERA 12 jours / 12 Days (Tabakalera)

19:30 ZINEMIRA Non / No (Trueba, 2)

20:15 PERLAK Call Me by Your Name (Principe, 3)

20:30 SAIL OFIZIALA El autor (Antiguo Berri, 2)

20:30 HORIZONTES LATINOS Temporada de caza (Antiguo Berri, 6)

21:00 PERLAK Jusqu'à la garde / Custody (Victoria Eugenia)

21:30 HORIZONTES LATINOS Las hijas de Abril (Kursaal, 2)

22:00 SAIL OFIZIALA Handia (Kursaal, 1)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Spell Reel (Tabakalera)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Plágan / Plague (Tabakalera)

22:00 PERLAK Sandome no satsujin / The Third Murder (Principe, 10)

22:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Saura(s) (Antiguo Berri, 8)

22:30 ZINEMIRA Bi txirula (Trueba, 2)

22:45 ZUZENDARI BERRIAK Village Rockstars (Antiguo Berri, 6)

23:00 SAIL OFIZIALA Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? / Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom? (Victoria Eugenia)

23:00 SAIL OFIZIALA Alanis (Antiguo Berri, 2)

24:00 PERLAK Jusqu'à la garde / Custody (Kursaal, 2)

IRAILAK 25 ASTELEHENA



09:00 SAIL OFIZIALA Una especie de familia (Kursaal, 1)

09:30 ZUZENDARI BERRIAK Blue My Mind (Kursaal, 2)

09:30 SAIL OFIZIALA Licht (Victoria Eugenia)

10:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Le Petit Prince - Printze Txikia / The Little Prince (Belodromoa)

12:00 SAIL OFIZIALA Licht (Kursaal, 1)

12:00 HORIZONTES LATINOS Las olas (Kursaal, 2)

15:30 ZABALTEGI - TABAKALERA The Square (Principe, 7)

16:00 SAIL OFIZIALA Handia (Antiguo Berri, 2)

16:00 PERLAK You Were Never Really Here (Victoria Eugenia)

16:00 SAIL OFIZIALA Love Me Not (Kursaal, 1)

16:00 SAIL OFIZIALA Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? / Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom? (Principe, 3)

16:15 ZUZENDARI BERRIAK Village Rockstars (Principe, 2)

16:15 HORIZONTES LATINOS La novia del desierto (Antiguo Berri, 6)

16:30 ZUZENDARI BERRIAK Pailalim / Underground (Kursaal, 2)

17:00 ZUZENDARI BERRIAK Princesita (Antiguo Berri, 7)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Plágan / Plague (Antiguo Berri, 8)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Spell Reel (Antiguo Berri, 8)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA 12 jours / 12 Days (Tabakalera)

18:15 SAIL OFIZIALA Wonders of the Sea 3D (Victoria Eugenia)

18:15 ZUZENDARI BERRIAK Blue My Mind (Antiguo Berri, 6)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA The Square (Trueba, 1)

18:15 SAIL OFIZIALA Le sens de la fête / C'est la vie! (Principe, 7)

18:15 ZUZENDARI BERRIAK Tigre (Principe, 2)

18:30 SAIL OFIZIALA Ni juge, ni soumise / So Help Me God (Antiguo Berri, 2)

18:30 PERLAK Jusqu'à la garde / Custody (Principe, 3)

19:00 HORIZONTES LATINOS Los perros (Kursaal, 2)

19:00 BELODROMOA Operación Concha (Belodromoa)

19:00 SAIL OFIZIALA Licht (Kursaal, 1)

19:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Muchos Hijos, un Mono y un Castillo (Tabakalera)

19:30 PERLAK Sandome no satsujin / The Third Murder (Antiguo Berri, 8)

19:30 ZINEMIRA Bi txirula (Antiguo Berri, 7)

20:15 SAIL OFIZIALA Au revoir là-haut / See You Up There (Victoria Eugenia)

20:30 PERLAK Teströl és lélekröl / On Body and Soul (Principe, 3)

20:30 HORIZONTES LATINOS Las hijas de Abril (Antiguo Berri, 6)

20:45 SAIL OFIZIALA Le sens de la fête / C'est la vie! (Antiguo Berri, 2)

21:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Saura(s) (Trueba, 1)

21:30 ZUZENDARI BERRIAK Cargo (Kursaal, 2)

22:00 SAIL OFIZIALA Una especie de familia (Kursaal, 1)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Tesnota / Closeness (Tabakalera)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA El sueño de Ana (Tabakalera)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA No intenso agora / In the Intense Now (Antiguo Berri, 7)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Sram / Shame (Antiguo Berri, 7)

22:45 ZABALTEGI - TABAKALERA Geu-hu / The Day After (Trueba, 1)

22:45 ZABALTEGI - TABAKALERA Calipatria (Trueba, 1)

22:45 PERLAK 120 battements par minute (120 BPM) / 120 Beats per Minute (Victoria Eugenia)

22:45 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA Visages, villages / Faces, places (Principe, 3)

22:45 PERLAK Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Antiguo Berri, 6)

23:15 SAIL OFIZIALA Ni juge, ni soumise / So Help Me God (Antiguo Berri, 2)

24:00 PERLAK 120 battements par minute (120 BPM) / 120 Beats per Minute (Kursaal, 2)

IRAILAK 26 ASTEARTEA



09:00 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA La cordillera (Kursaal, 1)

09:00 SAIL OFIZIALA Pororoca (Victoria Eugenia)

09:30 ZUZENDARI BERRIAK Cargo (Kursaal, 2)

10:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Le Petit Prince - Printze Txikia / The Little Prince (Belodromoa)

12:00 SAIL OFIZIALA Pororoca (Kursaal, 1)

12:00 ZUZENDARI BERRIAK Pok-ryuk-eui Ssi-at / The Seeds of Violence (Kursaal, 2)

15:30 PERLAK 120 battements par minute (120 BPM) / 120 Beats per Minute (Antiguo Berri, 6)

16:00 SAIL OFIZIALA Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? / Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom? (Antiguo Berri, 8)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA 12 jours / 12 Days (Trueba, 1)

16:00 SAIL OFIZIALA Licht (Antiguo Berri, 2)

16:00 PERLAK Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Principe, 3)

16:00 ZINEMIRA Non / No (Principe, 7)

16:30 HORIZONTES LATINOS La educación del Rey (Kursaal, 2)

16:30 PERLAK Borg/McEnroe (Victoria Eugenia)

17:00 SAIL OFIZIALA Una especie de familia (Antiguo Berri, 7)

17:00 ZINEMIRA Converso (Principe, 10)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Tesnota / Closeness (Tabakalera)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA El sueño de Ana (Tabakalera)

18:00 SAIL OFIZIALA Pororoca (Kursaal, 1)

18:00 PERLAK Teströl és lélekröl / On Body and Soul (Antiguo Berri, 8)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Spell Reel (Trueba, 1)

18:15 SAIL OFIZIALA Wonders of the Sea 3D (Principe, 7)

18:15 ZUZENDARI BERRIAK Pailalim / Underground (Antiguo Berri, 6)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Plágan / Plague (Trueba, 1)

18:15 PERLAK 120 battements par minute (120 BPM) / 120 Beats per Minute (Principe, 3)

18:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Vergüenza (Tabakalera)

18:30 SAIL OFIZIALA Love Me Not (Antiguo Berri, 2)

19:00 ZUZENDARI BERRIAK He ri jun zai lai / From Where We've Fallen (Kursaal, 2)

20:00 EUSKAL ZINEMA ETA ETB GALA Elkarrekin - Together (Victoria Eugenia)

20:15 SAIL OFIZIALA Ni juge, ni soumise / So Help Me God (Principe, 7)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Geu-hu / The Day After (Antiguo Berri, 8)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Calipatria (Antiguo Berri, 8)

20:30 SAIL OFIZIALA Una especie de familia (Antiguo Berri, 2)

20:30 ZUZENDARI BERRIAK Cargo (Antiguo Berri, 6)

20:45 ZUZENDARI BERRIAK Princesita (Principe, 2)

21:00 SAIL OFIZIALA Au revoir là-haut / See You Up There (Principe, 3)

21:30 HORIZONTES LATINOS Medea (Kursaal, 2)

22:00 PERLAK Jusqu'à la garde / Custody (Principe, 10)

22:00 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA La cordillera (Kursaal, 1)

22:30 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA Visages, villages / Faces, places (Trueba, 1)

22:30 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA Visages, villages / Faces, places (Principe, 7)

IRAILAK 27 ASTEAZKENA



09:00 SAIL OFIZIALA Marrowbone (Kursaal, 1)

09:30 SAIL OFIZIALA Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari (Victoria Eugenia)

09:30 HORIZONTES LATINOS Medea (Kursaal, 2)

10:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Le Petit Prince - Printze Txikia / The Little Prince (Belodromoa)

12:00 HORIZONTES LATINOS Arábia / Araby (Kursaal, 2)

12:00 SAIL OFIZIALA Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari (Kursaal, 1)

15:30 SAIL OFIZIALA Pororoca (Antiguo Berri, 2)

16:00 SAIL OFIZIALA Sollers Point (Kursaal, 1)

16:00 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA La cordillera (Principe, 7)

16:00 PERLAK Borg/McEnroe (Principe, 3)

16:15 HORIZONTES LATINOS Los perros (Principe, 10)

16:15 ZINEMIRA Non / No (Trueba, 2)

16:15 ZUZENDARI BERRIAK Pok-ryuk-eui Ssi-at / The Seeds of Violence (Antiguo Berri, 6)

16:30 ZUZENDARI BERRIAK Matar a Jesús (Kursaal, 2)

16:30 ZUZENDARI BERRIAK Pailalim / Underground (Principe, 2)

17:00 PERLAK Wonderstruck (Victoria Eugenia)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Flores (Tabakalera)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA 3/4 (Tabakalera)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Geu-hu / The Day After (Antiguo Berri, 7)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Calipatria (Antiguo Berri, 7)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Muchos Hijos, un Mono y un Castillo (Trueba, 1)

18:15 SAIL OFIZIALA Love Me Not (Principe, 7)

18:15 PERLAK Happy End (Principe, 3)

18:30 SAIL OFIZIALA Una especie de familia (Antiguo Berri, 2)

18:30 ZABALTEGI - TABAKALERA 12 jours / 12 Days (Antiguo Berri, 8)

19:00 SAIL OFIZIALA Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari (Kursaal, 1)

19:00 HORIZONTES LATINOS La familia (Kursaal, 2)

19:30 SAIL OFIZIALA Morir (Victoria Eugenia)

19:30 ZABALTEGI - TABAKALERA La nuit où j'ai nagé / Oyogisugita Yoru / The Night I Swam (Tabakalera)

20:00 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA Under Suspicion (Belodromoa)

20:00 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA Malèna / Malena (Belodromoa)

20:30 EMANALDI BEREZIAK DONOSTIA SARIA La cordillera (Antiguo Berri, 2)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Spell Reel (Antiguo Berri, 7)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Plágan / Plague (Antiguo Berri, 7)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Tesnota / Closeness (Trueba, 1)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA El sueño de Ana (Trueba, 1)

20:30 HORIZONTES LATINOS La educación del Rey (Antiguo Berri, 6)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Vergüenza (Principe, 3)

21:30 ZUZENDARI BERRIAK Le Semeur / The Sower (Kursaal, 2)

22:00 SAIL OFIZIALA Marrowbone (Kursaal, 1)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Plus Ultra (Tabakalera)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Soldado (Tabakalera)

22:00 TVE Gala La llamada (Principal)

22:15 SAIL OFIZIALA Pororoca (Principe, 7)

22:30 PERLAK Mother! (Victoria Eugenia)

22:30 PERLAK Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Principe, 10)

22:45 ZINEMIRA Elkarrekin - Together (Trueba, 1)

22:45 ZUZENDARI BERRIAK He ri jun zai lai / From Where We've Fallen (Antiguo Berri, 6)

22:45 ZINEMIRA Converso (Principe, 9)

23:00 HORIZONTES LATINOS Las olas (Principe, 2)

23:15 SAIL OFIZIALA Licht (Antiguo Berri, 2)

24:00 PERLAS Wonderstruck (Kursaal, 2)

IRAILAK 28 OSTEGUNA



09:00 SAIL OFIZIALA Life and Nothing More (Kursaal, 1)

09:30 ZUZENDARI BERRIAK Le Semeur / The Sower (Kursaal, 2)

09:30 SAIL OFIZIALA The Disaster Artist (Victoria Eugenia)

10:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Le Petit Prince - Printze Txikia / The Little Prince (Belodromoa)

12:00 SAIL OFIZIALA The Disaster Artist (Kursaal, 1)

12:00 ZUZENDARI BERRIAK Le prix du succès / The Price of Success (Kursaal, 2)

14:00 ZUZENDARI BERRIAK A Fish Out of Water (Principal)

16:00 HORIZONTES LATINOS La educación del Rey (Principe, 10)

16:00 HORIZONTES LATINOS Arábia / Araby (Antiguo Berri, 7)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Tesnota / Closeness (Antiguo Berri, 8)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA El sueño de Ana (Antiguo Berri, 8)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Vergüenza (Trueba, 1)

16:00 SAIL OFIZIALA Beyond Words (Kursaal, 1)

16:00 SAIL OFIZIALA Marrowbone (Principe, 7)

16:00 SAIL OFIZIALA Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentar (Antiguo Berri, 2)

16:00 PERLAK Happy End (Principe, 3)

16:15 ZUZENDARI BERRIAK Le Semeur / The Sower (Antiguo Berri, 6)

16:30 HORIZONTES LATINOS Al desierto (Kursaal, 2)

16:30 PERLAK The Florida Project (Victoria Eugenia)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA La nuit où j'ai nagé / Oyogisugita Yoru / The Night I Swam (Tabakalera)

18:00 PERLAK Happy End (Principe, 10)

18:00 ZINEMIRA Non / No (Antiguo Berri, 7)

18:15 ZINEMIRA Elkarrekin - Together (Trueba, 2)

18:15 PERLAK You Were Never Really Here (Principe, 7)

18:15 PERLAK Wonderstruck (Antiguo Berri, 6)

18:30 ZINEMIRA Converso (Antiguo Berri, 8)

18:30 SAIL OFIZIALA Morir (Principe, 3)

18:30 SAIL OFIZIALA Sollers Point (Antiguo Berri, 2)

18:30 ZUZENDARI BERRIAK Pok-ryuk-eui Ssi-at / The Seeds of Violence (Principe, 2)

19:00 SAIL OFIZIALA The Disaster Artist (Kursaal, 1)

19:00 ZUZENDARI BERRIAK A Fish Out of Water (Kursaal, 2)

19:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Flores (Tabakalera)

19:30 ZABALTEGI - TABAKALERA 3/4 (Tabakalera)

19:30 TVE Gala La llamada (Victoria Eugenia)

20:15 ZINEMIRA Nur eta herensugearen tenplua (Principe, 7)

20:30 ZABALTEGI - TABAKALERA Muchos Hijos, un Mono y un Castillo (Antiguo Berri, 8)

20:30 PERLAK Borg/McEnroe (Principe, 10)

20:30 PERLAK You Were Never Really Here (Antiguo Berri, 7)

20:30 ZUZENDARI BERRIAK He ri jun zai lai / From Where We've Fallen (Principe, 2)

20:30 HORIZONTES LATINOS Medea (Antiguo Berri, 6)

20:45 SAIL OFIZIALA Marrowbone (Antiguo Berri, 2)

21:30 HORIZONTES LATINOS Cocote (Kursaal, 2)

22:00 SAIL OFIZIALA Life and Nothing More (Kursaal, 1)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Gwendolyn Green (Tabakalera)

22:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Braguino (Tabakalera)

22:30 PERLAK Nelyubov / Loveless (Victoria Eugenia)

22:30 PERLAK Mother! (Madre!) (Principe, 3)

22:45 ZABALTEGI - TABAKALERA Plus Ultra (Trueba, 1)

22:45 ZABALTEGI - TABAKALERA Soldado (Trueba, 1)

22:45 ZUZENDARI BERRIAK Matar a Jesús (Principe, 2)

22:45 HORIZONTES LATINOS La familia (Antiguo Berri, 6)

23:00 SAIL OFIZIALA Sollers Point (Antiguo Berri, 2)

24:00 PERLAK The Florida Project (Kursaal, 2)

IRAILA 29 OSTIRALA



09:00 SAIL OFIZIALA La peste (Kursaal, 1)

09:30 SAIL OFIZIALA Der Hauptmann / The Captain (Victoria Eugenia)

10:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Le Petit Prince - Printze Txikia / The Little Prince (Belodromoa)

12:00 SAIL OFIZIALA Der Hauptmann / The Captain (Kursaal, 1)

12:00 ZUZENDARI BERRIAK A Fish Out of Water (Kursaal, 2)

16:00 ZABALTEGI - TABAKALERA La nuit où j'ai nagé / Oyogisugita Yoru / The Night I Swam (Trueba, 1)

16:00 PERLAK Nelyubov / Loveless (Principe, 10)

16:00 SAIL OFIZIALA Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight (Kursaal, 1)

16:00 SAIL OFIZIALA Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari (Principe, 7)

16:00 SAIL OFIZIALA The Disaster Artist (Antiguo Berri, 2)

16:00 ZUZENDARI BERRIAK Apostasy (Kursaal, 2)

16:00 PERLAK La Villa / The House by The Sea (Principe, 3)

16:00 ZINEMIRA Elkarrekin - Together (Principe, 9)

16:15 SAIL OFIZIALA Morir (Antiguo Berri, 8)

16:15 HORIZONTES LATINOS Cocote (Antiguo Berri, 6)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Ex Libris - The New York Public Library (Tabakalera)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Gwendolyn Green (Tabakalera)

17:00 PERLAK The Leisure Seeker (Victoria Eugenia)

17:00 ZABALTEGI - TABAKALERA Braguino (Tabakalera)

17:30 ZABALTEGI - TABAKALERA La nuit où j'ai nagé / Oyogisugita Yoru / The Night I Swam (Antiguo Berri, 7)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Plus Ultra (Antiguo Berri, 8)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Soldado (Antiguo Berri, 8)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA Flores (Trueba, 1)

18:15 ZABALTEGI - TABAKALERA 3/4 (Trueba, 1)

18:15 PERLAK Wonderstruck (Principe, 3)

18:15 PERLAK The Big Sick (Principe, 7)

18:30 HORIZONTES LATINOS Arábia / Araby (Principe, 10)

18:30 SAIL OFIZIALA Beyond Words (Antiguo Berri, 2)

18:30 ZUZENDARI BERRIAK A Fish Out of Water (Antiguo Berri, 6)

19:00 SAIL OFIZIALA Der Hauptmann / The Captain (Kursaal, 1)

19:00 BELODROMOA Fe de etarras (Belodromoa)

19:30 PERLAK La Villa / The House by The Sea (Victoria Eugenia)

20:30 SAIL OFIZIALA Life and Nothing More (Antiguo Berri, 2)

20:30 HORIZONTES LATINOS La familia (Principe, 10)

20:30 ZABALTEGI-TABAKALERA Vergüenza (Antiguo Berri, 8)

20:30 SAIL OFIZIALA Sollers Point (Principe, 7)

20:30 PERLAK The Florida Project (Antiguo Berri, 6)

21:00 ZUZENDARI BERRIAK Korparna / Ravens (Kursaal, 2)

22:00 SAIL OFIZIALA La peste (Kursaal, 1)

22:30 PERLAK The Big Sick (Victoria Eugenia)

22:30 ZUZENDARI BERRIAK Korparna / Ravens (Antiguo Berri, 7)

22:30 PERLAK Nelyubov / Loveless (Principe, 3)

22:45 PERLAK Mother! (Principe, 10)

22:45 SAIL OFIZIALA The Disaster Artist (Principe, 7)

22:45 ZUZENDARI BERRIAK Le prix du succès / The Price of Success (Antiguo Berri, 6)

23:00 SAIL OFIZIALA Beyond Words (Antiguo Berri, 2)

24:00 PERLAK The Leisure Seeker (Kursaal, 2)

IRAILAK 30 LARUNBATA



09:00 SAIL OFIZIALA The Wife (Kursaal, 1)

11:00 ZABALTEGI-TABAKALERA Ex Libris - The New York Public Library (Tabakalera)

12:30 HAURRENTZAKO ZINEMA Lilla spöket Laban / Laban the Little Ghost (Principe, 10)

16:00 SAIL OFIZIALA Handia (Victoria Eugenia)

16:00 ZABALTEGI-TABAKALERA Gwendolyn Green (Trueba, 1)

16:00 ZABALTEGI-TABAKALERA Braguino (Trueba, 1)

16:00 PERLAK La Villa / The House by The Sea (Antiguo Berri, 8)

16:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Ozzy (Principe, 10)

16:00 SAIL OFIZIALA Der Hauptmann / The Captain (Antiguo Berri, 2)

16:00 PERLAK The Big Sick (Principe, 3)

16:00 PERLAK La Villa / The House by The Sea (Principe, 7)

16:00 PERLAK The Leisure Seeker (Antiguo Berri, 6)

16:00 ZINEMIRA Nur eta herensugearen tenplua (Principe, 9)

16:30 ZABALTEGI-TABAKALERA Plus Ultra (Antiguo Berri, 7)

16:30 ZABALTEGI-TABAKALERA Soldado (Antiguo Berri, 7)

17:00 Irizar Sariaren irabazlearen proiekzioa (Principal)

17:30 ZABALTEGI-TABAKALERA Ex Libris - The New York Public Library (Trueba, 1)

18:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Frog Kingdom (Principe, 10)

18:15 HORIZONTES LATINOS Cocote (Trueba, 2)

18:15 PERLAK Nelyubov / Loveless (Antiguo Berri, 8)

18:15 ZUZENDARI BERRIAK Apostasy (Antiguo Berri, 6)

18:15 HORIZONTES LATINOS Al desierto (Principe, 7)

18:30 SAIL OFIZIALA Life and Nothing More (Victoria Eugenia)

18:30 SAIL OFIZIALA Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight (Antiguo Berri, 2)

18:30 PERLAK Loving Pablo (Belodromoa)

19:00 ZABALTEGI-TABAKALERA Flores (Antiguo Berri, 7)

19:00 ZABALTEGI-TABAKALERA 3/4 (Antiguo Berri, 7)

19:30 Eroski Sariaren irabazlearen proiekzioa (Kursaal, 2)

19:30 Zabaltegi-Tabakalera Sariaren irabazlearen proiekzioa (Principal)

20:15 ZUZENDARI BERRIAK Korparna / Ravens (Antiguo Berri, 6)

20:15 PERLAK The Florida Project (Principe, 3)

20:30 ZUZENDARI BERRIAK Apostasy (Principe, 2)

20:30 ZABALTEGI-TABAKALERA Ex Libris - The New York Public Library (Principe, 10)

20:30 SAIL OFIZIALA Beyond Words (Principe, 7)

20:45 SAIL OFIZIALA Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight (Victoria Eugenia)

20:45 SAIL OFIZIALA La peste (Antiguo Berri, 2)

20:45 PERLAK The Big Sick (La gran enfermedad del amor) (Antiguo Berri, 8)

21:00 SAIL OFIZIALA The Wife (Kursaal, 1)

22:00 Zuzendari Berriak saileko irabazlearen proiekzioa (Kursaal, 2)

22:00 ZABALTEGI-TABAKALERA Gwendolyn Green (Antiguo Berri, 7)

22:00 ZABALTEGI-TABAKALERA Braguino (Antiguo Berri, 7)

22:30 Urrezko Maskorraren irabazlearen proiekzioa (Principal)

22:30 SAIL OFIZIALA The Wife (Principal)

22:30 ZUZENDARI BERRIAK Le prix du succès / The Price of Success (Principe, 2)

22:30 ZINEMIRA Nur eta herensugearen tenplua (Principe, 9)

22:45 HORIZONTES LATINOS Al desierto (Antiguo Berri, 6)

22:45 PERLAK The Leisure Seeker (Principe, 3)

23:00 SAIL OFIZIALA Der Hauptmann / The Captain (Victoria Eugenia)

23:00 SAIL OFIZIALA Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight (Antiguo Berri, 2)

23:00 PERLAK Mother! (Antiguo Berri, 8)

24:00 Publikoaren Sariaren irabazlearen proiekzioa (Kursaal, 2)

DONOSTIAZKO ZINEMALDIKO EGITARAU OSOA