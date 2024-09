Zinemaldia 2024 72ª edición "Tardes de soledad", de Albert Serra, se lleva la Concha de Oro Natxo Velez | EITB Media Publicado: 28/09/2024 22:22 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2024 22:30 (UTC+2) El documental del cineasta catalán sobre el torero Andrés Roca Rey se lleva el gran premio del Zinemaldia. La actriz vitoriana Patricia López Arnaiz ha recogido la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista por su trabajo en "Los destellos". El equipo de "Tardes de soledad" recoge el galardón Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Tardes de soledad" Albert Serraren dokumentalak irabazi du Urrezko Maskorra

Tardes de soledad, el documental sobre la tauromaquia del cineasta catalán Albert Serra (Banyoles, 1975) se ha hecho con la Concha de Oro a la mejor película en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El jurado presidido por la donostiarra Jaione Camborda, ganadora de la Concha de Oro el año pasado por O corno, ha destacado el "poder artístico" de la película, que sigue al torero peruano Andrés Roca Rey, y ha añadido que se trata de una obra que "nos permite reflexionar sobre los límites de la creación artística, sobre el miedo y la brutalidad, sobre la tradición y la masculinidad entre otros muchos aspectos".

El documental ha sido objeto de polémica durante el festival, ya que algunas asociaciones animalistas han solicitado su retirada del certamen.

Además, el jurado ha decidido otorgar un premio especial a todas las actrices y actores de la película The last showgirl, dirigida por Gia Coppola y protagonizada por Pamela Anderson, "por su alta capacidad interpretativa y acercarnos a un oficio que se pierde, a un mundo que se acaba".

La actriz vitoriana Patricia López Arnaiz (Ane, 20.000 especies de abejas…) ha dado al cine vasco uno de los grandes premios de la noche: su interpretación en la película Los destellos, dirigida por Pilar Palomero basándose en un relato de la escritora guipuzcoana Eider Rodriguez, he valido a López Arnaiz la Concha de Plata a la mejor interpretación.

López Arnaiz interpreta en Los destellos a Isabel, a la que su hija Madalen pide que visite regularmente a Ramón, su exmarido, gravemente enfermo.

La Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto, por su parte, ha sido para Pierre Lottin por su trabajo en la película When Fall Is Coming, mientras que la Concha de Plata a la mejor dirección ha sido ex aequo para la portuguesa Laura Carreira por On falling, aplaudido retrato de la precariedad, el turbocapitalismo y la incomunicación, y Pedro Martín Calero por El llanto, una historia de terror. Ambos directores han llegado a la Sección Oficial del Zinemaldia con su primer largometraje.

El jurado oficial ha entregado sus otros dos premios a Philippe Piazzo y François Ozon por el guion de When Fall Is Coming, y Piao Songri por la fotografía de Bound in Heaven.

Cine vasco

Un jurado presidido por la actriz Itziar Lazkano ha determinado que el premio Irizar al Cine Vasco, dirigido a la mejor película vasca presentada en estreno mundial en cualquiera de las secciones del festival, vaya a parar a Chaplin | Espíritu gitano, dirigida por Carmen Chaplin, producida por Basque Films y que cuenta con el montaje de Julia Juaniz.

La película es una exploración reveladora sobre la herencia romaní de Charles Chaplin.

Además, el jurado ha otorgado una mención especial a Erreplika, de Pello Gutierrez, un documental sobre la ausencia.

Más premios

El premio de la sección Cullinary Zinema ha sido para Mugaritz. Sin pan ni postre (Paco Plaza), sobre el restaurante que dirige Andoni Luis Aduriz; el Zabaltegi Tabakalera ha sido para April (Dea Kulumbegashvilli, directora de Beginning, la ganadora de la Concha de Oro en 2020), con mención especial para Monólogo selectivo (Jessica Sarah Rinland); el de Horizontes Latinos ha sido para El jockey (Luis Ortega); y el de Kutxabank-New Directors ha sido para Bagger drama (Piet Baumgartner), con mención especial del jurado a La guitarra flamenca de Yerai Cortés (Antón Álvarez).

La gala se ha cerrado con la proyección de We live in time, de John Crowley, que ha sido presentada por el propio director y el actor protagonista, Andrew Garfield.