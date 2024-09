Zinemaldia 2024 72. edizioa "Tardes de soledad" Albert Serraren dokumentalak irabazi du Urrezko Maskorra Natxo Velez | EITB Media Publikatuta: 2024/09/28 22:22 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/09/28 23:03 (UTC+2) Kataluniar zinemagileak Andres Roca Rey toreatzaileari buruz egindako pelikulak bereganatu du Zinemaldiaren sari nagusia. Patricia Lopez Arnaiz gasteiztar aktoreak interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra jaso du "Los destellos" pelikulan egindako lanagatik. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Leer en Castellano

"Tardes de soledad"eko lantaldea Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Tardes de soledad Albert Serra kataluniar zinema zuzendariak (Banyoles, 1975) zezenketei buruz filmatutako dokumentalak irabazi du Donostiako 72. Zinemaldiko Urrezko Maskorra, film onenarentzako saria.

Jaione Camborda iaz Urrezko Maskorra irabazi zuen O corno filmaren zuzendaria buru izan duen epaimahaiak Serraren pelikularen "indar artistikoa" azpimarratu du, eta gaineratu du Andres Roca Rey perutar toreatzailearen jarduna pantailaratzen duen filmak aukera ematen digula "sormen artistikoaren mugei buruz hausnartzeko, beldurrari eta basakeriari buruz, tradizioari eta maskulinitateari buruz, besteak beste".

Dokumentalak hautsak harrotu ditu zinema jaialdiaren atarian eta bertan pantailaratu zutenean, animalien eskubideen aldeko hainbat elkartek Zinemalditik kanpo uzteko eskatu baitzuten.

Gainera, epaimahaiak sari berezia eman die The last showgirl Gia Coppolak zuzendu duen filmeko aktore guztiei, Pamela Anderson protagonista buru dela, "interpretatzeko gaitasun handiagatik eta galzorian den lanbide bat, bukatzen ari den mundu bat, gerturatzeagatik".

Pamela Anderson eta Gia Coppola, galan. Argazkia: Efe.

Patricia Lopez Arnaiz gasteiztar aktorearen (Ane, 20.000 especies de abejas…) eskutik iritsi zaio euskal zinemagintzari gaueko sari handietako bat: interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra ekarri dio Lopez Arnaizi Los destellos Pilar Palomerok Eider Rodriguezen narrazio batean oinarrituta zuzendu duen filmean egindako lanak.

Lopez Arnaiz Isabel da Los destellosen, Madalen alabak hala eskatuta Ramon gaixotasun larria duen senar ohia zaintzen hasten den emakumea.

Antzeztaldeko interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, bestalde, Pierre Lottinentzat izan da When Fall Is Coming filmean egindako lanarengatik, eta zuzendari onenaren Zilarrezko Maskorra ex aequo irabazi dute Laura Carreira portugaldarrak On falling prekarietatearen, turbokapitalismoaren eta inkomunikazioaren inguruko film txalotuagatik eta Pedro Martín Calerok El llanto beldurrezko filmagatik. Bi zuzendariok beren lehen film luzearekin iritsi dira Zinemaldiko Sail Ofizialera.

Philippe Piazzo eta François Ozon eta Piao Songri ere saritu ditu epaimahai ofizialak, lehen biak When Fall Is Coming pelikularen gidoiagatik eta bigarrena Bound in Heavenen argazkigintzagatik.

Euskal zinema

Itziar Lazkano buru izan duen epaimahaiak hala erabakita, Euskal Zinemaren Irizar saria, Zinemaldiaren edozein sailetan munduko estreinaldia egin duen euskal film guztietan onenaren golardoa, Chaplin | espíritu gitano pelikularentzat izan da. Carmen Chaplinek zuzendu du Charles Chaplinen iragan erromaniari buruzko dokumentala, Basque Films euskal etxeak ekoitzi du eta Julia Juaniz arduratu da editatzeaz.

Horrez gain, epaimahaiak aipamen berezia egin dio Erreplika Pello Gutierrezek absentziaren inguruan egindako pelikulari.

Gainerako sailak

Cullinary Zinema sailean, Mugaritz. Sin pan ni postre (Paco Plaza) Andoni Luis Adurizek gidatzen duen jatetxeari buruzko lanarentzat izan da saria; Zabaltegi Tabakaleran Aprilentzat izan da saria (Dea Kulumbegashvilli, Beginning 2020ko Urrezko Maskorra irabazi zuen filmaren zuzendaria) eta Monólogo selectivorentzat (Jessica Sarah Rinland) aipamen berezia; Horizontes Latinosen El jockeyrentzat (Luis Ortega); eta Kutxabank-New Directorsen Bagger dramarentzat izan da saria (Piet Baumgartner) eta La guitarra flamenca de Yerai Cortésentzat (Antón Álvarez) epaimahaiaren aipamen berezia.

Irabazleen familia irudia. Argazkia: Efe.

We live in time John Crowley zuzendariaren filmaren proiekzioak itxi du gala, zuzendariak berak aurkeztuta.