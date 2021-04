15/04/2021 15:45 cultura Fotografía World Press Photo premia el trabajo del fotógrafo vasco Aitor Garmendia N. V. | EITB Media Su serie “Inside the Spanish Pork Industry: The Pig Factory of Europe” ha conseguido el tercer puesto en la categoría de Medio Ambiente. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 'Dentro de la industria porcina española'. Foto: Aitor Garmendia / Tras los Muros. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Los premios de fotografía World Press Photo han anunciado ya los ganadores en algunas de sus categorías, y la serie “Inside the Spanish Pork Industry: The Pig Factory of Europe” del fotógrafo vasco Aitor Garmendia se ha hecho con el tercer premio en la categoría de Medio Ambiente.

Para hacer esas fotos, Garmendia ha trabajado junto a diversos investigadores del maltrato animal en 32 explotaciones de cerdos. En ellas, según explicó a EITB Media, “he constatado y documentado las consecuencias de la violencia estructural que tiene lugar bajo los estándares de la industria ganadera”.

Las historias contadas a través de las imágenes de Garmendia desde México, Reino Unido o el Estado español han resonado ya con fuerza durante su carrera, en trabajos que han denunciado con la potencia de sus imágenes, por ejemplo, explotaciones de cerdos y cabras, corridas de todos y sabotajes realizados por activistas anticaza.