2021/04/15 15:16 kultura Argazkilaritza Aitor Garmendia euskal argazkilariaren lana saritu dute World Press Photon N. V. | EITB Media Ingurumen ataleko hirugarren saria eraman du “Inside the Spanish Pork Industry: The Pig Factory of Europe” bere sailak. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun “Espainiako txerri industriaren barruan” saileko ale bat. Argazkia: Aitor Garmendia / Tras los Muros Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

World Press Photo argazkilaritza sariek hainbat sailetako irabazleak iragarri ditu gaur, apirilak 15, eta “Inside the Spanish Pork Industry: The Pig Factory of Europe” Aitor Garmendia euskal argazkilariaren sailak hirugarren saria eraman du, Ingurumen sailean.

Argazki horiek egiteko, animalien kontrako indarkeria aztertzen duten hainbat ikertzailerekin elkarlanean jardun du Garmendiak, Espainiako 32 txerri-haztegitan, eta, horietan, “abere industriaren estandarrei jarraituta gauzatzen den indarkeria estrukturalaren ondorioak berretsi eta dokumentatu ditut”, Garmendiak EITB Mediari azaldu zionez.

Animalien askapenaren aldeko ekintzailea da Garmendia, eta oihartzun nabarmena jaso dute bere ibilbidean zehar irudi bidez, besteak beste, Mexikon, Erresuma Batuan eta Espainiako Estatuan jaso eta kontatu dituen istorioek.

Garmendiaren argazki ikusgarriek txerri- eta ahuntz-haztegietako eta zezenketetako indarkeria, eta ehizaren aurkako ekintzaileen sabotajeak erakutsi dituzte orain arte, esaterako.