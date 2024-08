cultura Cine Johnny Depp presentará su segundo largometraje en el Zinemaldia EITB Media Publicado: 21/08/2024 09:42 (UTC+2) Última actualización: 21/08/2024 09:55 (UTC+2) La película 'Modi- Three Days on the Wing of Madness' participará fuera de concurso en la Sección Oficial del festival de cine de Donostia. Escuchar la página Escuchar la página

Johnny Depp en 2021 en en Zinemaldia. Foto: EFE.

La Sección Oficial de la 72 edición del Zinemaldia de Donostia incluirá la participación, fuera de concurso, de Modi - Three Days on the Wing of Madness, el segundo largometraje como director de Johnny Depp.

La película cuenta una historia de arte, amor y rechazo, con frenéticos acontecimientos, que ocurre a lo largo de 72 intensas horas por las calles y bares del París desgarrado por la Gran Guerra.

El actor Riccardo Scamarcio encarna al artista bohemio Amedeo Modigliani, un pintor y escultor italiano conocido por sus retratos de rostros alargados y desnudos. El reparto cuenta también con Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat, entre otras figuras.

Depp debutó tras la cámara con The Brave (1997) y en 2021 fue homenajeado con el Premio Donostia a toda su carrera en la capital guipuzcoana.