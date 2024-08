cultura Reencuentro de Oasis Arranca la venta de entradas de la gira de Oasis, que advierte que las entradas revendidas serán canceladas Agencias | EITB Media Publicado: 31/08/2024 13:23 (UTC+2) Última actualización: 31/08/2024 13:24 (UTC+2) El grupo de los hermanos Noel y Liam Gallagher anunciaron el pasado martes un reencuentro después de 15 años de distanciamiento para ofrecer más de 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda en 2025. Las páginas de venta de las entradas presentan desde primera hora colas de espera. Escuchar la página Escuchar la página

Esta mañana ha arrancado la venta de entradas para la gira anunciada por Oasis, el grupo de los hermanos Noel y Liam Gallagher, que volverán a los escenarios después de 15 años de distanciamiento, para ofrecer más de 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda en 2025.

El gran interés por ver a Oasis ha llevado a mucha gente a comprar billetes en preventa en páginas web a precios sumamente altos, de 6.000 libras (7.080 euros) o incluso más. La venta general de entradas ha comenzado hoy en Irlanda a las 07:00 GMT y en el Reino Unido es a partir de las 08:00 GMT.

En su página de la red social X, la banda ha señalado que habían notado que "la gente intenta vender entradas en el mercado secundario desde el inicio de la preventa. Tenga en cuenta que las entradas solo se pueden revender, a su valor nominal, a través de @Ticketmaster y @Twickets. Las entradas vendidas incumpliendo los términos y condiciones serán canceladas por los promotores."

Las entradas se venden a través de Ticketmaster, GigsAndTours y See Tickets.

Lisa Webb, experta en derecho del consumidor de la organización 'Which?', ha explicado hoy que se recomienda "encarecidamente no comprar ninguna de las entradas de reventa que están apareciendo en línea a precios inflados." ,"No sólo existe la posibilidad de que algunos de estos anuncios puedan ser intentos de estafa, sino que incluso las entradas legítimas podrían ser canceladas, volviéndolas inválidas, si se venden fuera de las plataformas de reventa oficiales", añadió.

La gira 'Oasis Live 2025' arrancará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, para después hacer varias presentaciones en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.