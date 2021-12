16/12/2021 21:13 Baskonia EUROLIGA (JORNADA 16) El Baskonia cae ante el Fenerbahce y cierra su visita a Estambul con dos derrotas (75-53) AGENCIAS | EITB MEDIA Las 19 pérdidas de los vitorianos suponen un lastre insuperable para los de Spahija que firman la segunda peor anotación de la temporada en Euroliga. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Steven Enoch durante un partido de Euroliga. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Un impotente Bitci Baskonia sumó este jueves su segunda derrota consecutiva en Estambul (el martes cayó ante el Anadolu Efes), esta vez ante el Fenerbahce por 75-53, en un duelo en el que apenas pudo competir desde el inicio y donde cometió errores del pasado.

Fue quizás la peor derrota de la era de Neven Spahija, que cumplía un mes al frente del banquillo baskonista, y que por segunda vez en dos días dejó sin jugar a Vanja Marinkovic en un duelo plagado de errores -19 pérdidas de balón- para firmar la segunda peor anotación de la temporada en Euroliga.

El conjunto turco tampoco estuvo fino y unos destellos le bastaron para tomar la ventaja suficiente que controló durante gran parte de un choque que remató al final.

Nando De Colo tomó la batuta con 26 créditos de valoración además de nutrir a sus compañeros de puntos y sentido del juego.

Steven Enoch fue el más regular de su equipo con 14 puntos sin fallo y 8 rebotes, pero estuvo demasiado marcado por las pérdidas de balón y la fragilidad defensiva.

El conjunto turco arrancó con mucha mayor tensión que los azulgranas y, liderado por Pierrià Henry, marcó distancias desde el inicio con un parcial de 15-2, que puso las cosas muy complicadas para el Baskonia al verse superado en todas las facetas del juego.

Neven Spahija reaccionó con varios cambios en su quinteto inicial, pero los vitorianos no encontraban soluciones en ataque, a pesar de que fueron ajustando la defensa poco a poco para apretar el marcador, 19-14, tras verse superados físicamente por el juego interior local.

Estiró de nuevo la renta el equipo otomano en el comienzo de un segundo asalto en el que el Baskonia volvió a desordenarse y se vio superado por la defensa del plantel de Sasa Djordjevic, que con un nuevo parcial de 10-1 abrió un preocupante hueco en el electrónico, 29-15.

Achille Polonara entró en acción para tirar del carro ofensivo de los locales, que superaban a los baskonistas a través del juego de dos contra dos.

Los chispazos ofensivos de Steven Enoch y la tensión defensiva que imprimió Arturs Kurucs no fueron suficientes y nueve puntos consecutivos del francés Nando De Colo volvieron a estirar la distancia al descanso, 43-28, tras una primera mitad cargada de errores en la circulación de balón vasca y con un Fenerbahce muy cómodo.

Dos triples Jayson Granger y Arturs Kurucs parecieron activar al equipo de Neven Spahija tras el paso por vestuarios, pero Achille Polonara hizo olvidar la ausencia de Devin Booker por problemas físicos y sostuvo a la escuadra turca.

Los errores no forzados y los despistes regresaron y el Baskonia volvió a sufrir. No logró concluir con un tiro varios ataques y aunque acabó el tercer acto con posibilidades, 55-43, las sensaciones no eran buenas, ya que los fallos eran la tónica dominante.

De esta forma, las constantes pérdidas, la poca defensa y sin la aportación de hombres fundamentales como Baldwin IV o Giedraitis, el Fenerbahce no tuvo problemas para dar la estocada final para sumar la séptima victoria (75-53). Un par de triunfos más que los vascos, una distancia amplia que les separa de los 'playoffs' y que en juego aún parece mucho más pese a la recuperación en Liga Endesa.

Ficha técnica:

75 - Fenerbahce Beko (19+24+12+20): Henry (6), Mahmutoglu (3), Pierre (4), Booker (8) y Vesely (13) -cinco inicial- Guduric (7), De Colo (17), Polonara (15), Birsen (-) y Hazer (2).

53 - Bitci Baskonia (14+14+15+10): Lamar Peters (-), Baldwin (5), Fontecchio (5), Sedekerskis (8) y Enoch (x) -cinco inicial-, Granger (8), Costello (5), Nnoko (2), Giedraitis (2) y Kurucs (4).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Piotr Pastusiak (Polonia) y Milos Koljensic (Montenegro). Sin eliminados.