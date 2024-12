Baskonia Euroliga El Baskonia deja escapar el triunfo en el último suspiro ante la Virtus (81-82) Agencias | EITB MEDIA Publicado: 13/12/2024 09:05 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2024 10:07 (UTC+1) Will Clyburn resucitó a la Virtus Bolonia este jueves en Vitoria-Gasteiz con una jugada de cuatro puntos a un segundo del final que dio la vuelta al marcador, 81-82, cuando el Baskonia tenía la victoria encarrilada. Baskonia VS. Virtus Bolonia Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Baskonia dejó escapar una victoria muy necesaria ante la Virtus de Bolonia (81-82) en el último segundo del encuentro de este jueves en la jornada 15 de la Euroliga, un regreso trampa de Dusko Ivanovic al Fernando Buesa Arena que ejecutó Will Clyburn.



El equipo de Pablo Laso fue muchos minutos a remolque del colista de la competición, a manos desde esta semana de un viejo conocido como Ivanovic. Nikos Rogkavopoulos (19 puntos) tiró del carro de un Baskonia que sudó para tener en su mano el triunfo, pero un 3+1 de Clyburn dio la vuelta a un 81-78 a un segundo del final.



Un golpe dañino para un Baskonia y que se queda con seis triunfos, fuera del 'Top 10' de la competición.



Clyburn (23 puntos) demostró que puede ganar partidos, sobre todo en el segundo tiempo, y destacó también otro ex de los locales como Tornike Shengelia. Sin embargo, el duelo fue poco potable por ambas partes, poco acierto y poca intensidad en unos y otros, dejándose lo mejor para el irreversible final.



Pese a esos pobres porcentajes, el Baskonia se mantuvo en la pelea, aunque Markus Howard, con 2 de 14 en triples, sin duda no tuvo su día. Con una corta rotación, los de Laso empezaron tirando de Tadas Sedekerskis pero los locales fueron siempre a remolque.



Con todo igualado al descanso (38-38), Trent Forrest, Khalifa Diop o Chima Moneke dieron algo más a un Baskonia que amagó con escaparse, pero Shengelia lo cortó con cinco puntos seguidos. Otro amago serio fue el de Rogkavopoulos, pero ahí ya estaba el pique con un Clyburn que pareció perder la batalla. Los de casa lograron un colchón gracias al rebote, pero la Virtus buscó el milagro anotando rápido y llevando a la línea de tiros libres al rival.



El Baskonia, en su línea de bajos porcentajes, se dejó los tiros suficientes como para que los de Ivanovic buscaran el milagro del triple, y Clyburn no solo lo enchufó sino que recibió el regalo de la falta por detrás de Moneke. El ex de CSKA o Anadolu Efes no perdonó la canasta decisiva con poco más de un segundo que no dio tiempo al conjunto de Gasteiz para evitar otro dañino paso en falso.

Ficha técnica:

,81 - Baskonia (21+17+19+24): Forrest (9), Howard (13), Sedekerskis (8), Moneke (8) y Hall (7) -cinco inicial-, Rogkavopoulos (19), Baldwin (8), Raieste (-) y Diop (8).

82 - Virtus Segafredo Bolonia (21+17+18+26): Pajola (9), Tucker (-), Clyburn (23), Shengelia (16) y Zizic (9) -cinco inicial-, Hackett (5), Polonara (-), Cordinier (11), Morgan (-), Grazulis (7) y Diouf (2).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Piotr Pastusiak (Polonia), Joseph Bissang (Francia). Eliminaron por faltas personales al visitante Hackett (min.37).