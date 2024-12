Baskonia Euroliga El Baskonia cae con claridad en el OAKA, ante el Panathinaikos, en la Euroliga (104-69) EITB MEDIA Publicado: 19/12/2024 21:32 (UTC+1) Última actualización: 19/12/2024 21:37 (UTC+1) El equipo griego, actual campeón de la competición, ha tomado el mando en el marcador ya en el primer cuarto, que ha concluido 33-12, y a los de Pablo Laso les ha sido imposible engancharse al partido. Así, el Baskonia, con siete victorias en 17 partidos, es decimoquinto en la clasificación. Trent Forrest trata de arrebatar el balón a Jerian Grant, en una acción del partido (EFE). Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak ez du inolako aukerarik izan OAKAn, Panathinaikosen aurka, Euroligan (104-69)

El Baskonia ha perdido ante el Panathinaikos, por 104-69, en la decimoséptima jornada de la Euroliga de la temporada 2024-25, en el OAKA, en Atenas (Grecia), este jueves. De esta manera, los de Pablo Laso continúan con siete victorias en la máxima competición continental, y ocupan, de forma provisional, el decimoquinto puesto de la clasificación.

El partido jugado este jueves en la capital griega ha dejado una contundente derrota para el Baskonia, ante el actual campeón de la Euroliga, que no ha dado opción. El primer cuarto ha finalizado con el equipo vasco perdiendo por 21 puntos, 33-12, y al conjunto vitoriano le ha sido imposible engancharse al encuentro. Ha sido, además, un choque marcado por la lesión sufrida por el jugador francés del Panathinaikos Mathias Lessort, que ha tenido que abandonar la pista en la segunda parte, tras una jugada en la que, en apariencia, ha quedado dañado de gravedad en una rodilla.

Al margen de esa desgraciada acción, en lo estrictamente deportivo, el partido no ha tenido apenas historia para un Baskonia que, como ha quedado dicho, no ha tenido ninguna oportunidad de luchar por la victoria. Chima Moneke, que ha metido 16 puntos y ha cogido ocho rebotes, ha sido el mejor hombre del equipo de Pablo Laso, pero la aportación del ala-pívot del Baskonia no ha sido suficiente para que el conjunto alavés haya podido aspirar a algo positivo.

El 53-35 que reflejaba el marcador al descanso mostraba de manera significativa lo que estaba ocurriendo sobre la cancha del OAKA. En la segunda mitad, el Baskonia ha tratado de oponer más resistencia, pero el Panathinaikos, en los últimos minutos, ha vuelto a ser muy superior al equipo vasco.

Ficha técnica

104 - Panathinaikos (33+20+23+28): Grant (4), Kalaitzakis (8), Nunn (26), Hernangómez (11) y Lessort (10) -cinco inicial-, Sloukas (5), Brown (18), Mitoglou (7), Yurtseven (4), Samodulov (-1), Antetokounmpo (2) y Osman (8).

69 - Baskonia (12+23+20+14): Forrest (-), Howard (5), Sedekerskis (8), Moneke (16) y Hall (5) -cinco inicial-, Raieste (8), Savkov (3), Rogkavopoulos (7), Baldwin (13), Ndiaye y Diop (4).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Milan Nedovic (Eslovenia) y Thomas Bissuel (Francia).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Euroliga, en el OAKA, en Atenas.