El Lointek Gernika se enfrentaría al Flammes Carolo en octavos de final

El Lointek Gernika Bizkaia ya conoce su rival en los hipotéticos octavos de final de la EuroCupWomen: el Flammes Carolo Basket francés, un viejo conocido del equipo vizcaíno. Según se puede leer en la página web de la competición, el partido de vuelta se disputaría el 13 de enero en casa del Carolo, mientras que Maloste acogería el duelo de vuelta una semana después, el 20 de enero.

No obstante, antes de esa posible eliminatoria de octavos, el Lointek Gernika debe hacer frente al partido de vuelta de la eliminatoria previa ante el Cukurova BK Mersin turco, que se debería haber disputado el miércoles de esta semana (día 22 de enero), pero que se tuvo que posponer después de que el club de la villa foral hubiese detectado 5 positivos por coronavirus entre sus filas, lo que obligo también a suspender el partido del fin de semana de la Liga Femenina Endesa ante el Campus Promete

El citado encuentro ante el cuadro otomano carece de fecha a día de hoy, aunque todo apunta a que se disputará el 4 de enero. Las vizcaínas acudirán al mismo con una renta de 24 puntos tras realizar una gran demostración en el duelo disputado en Gernika (83-59).

De esta forma, si las dirigidas por Mario López lograsen alcanzar la siguiente ronda, su próximo rival sería el Flammes Carolo. El equipo francés es un rival al que el Lointek se ha enfrentado varias veces durante en las dos últimas temporadas, ya que tanto la pasada como esta misma se han visto las caras en la fase de grupos de la EuroCupWomen. Sin ir más lejos, a finales de octubre, en la tercera jornada de la liguilla, las de Gernika vencieron a domicilio por 58-69; por el contrario, cayeron derrotadas en Maloste varias semanas más tarde (56-58), en último partido del grupo H.

Si las cosas no se tuercen demasiado en Turquía, Lointek Gernika y Carolo tienen muchas opciones de volver a cruzar canastas a mediados de enero.

Who are you backing in the #EuroCupWomen R16? ¿ pic.twitter.com/2glI9lO3dM