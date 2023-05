Giro de Italia 2023 8ª etapa Ben Healy gana en Fossombrone, Roglic saca 14 segundos a Evenepoel y Leknessund mantiene la maglia rosa EITB MEDIA Publicado: 13/05/2023 17:10 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2023 18:52 (UTC+2) Healy, del EF Education First, que ya demostró su buen momento de forma en el Tríptico de las Ardenas, ha dejado a sus compañeros de fuga a unos 50 kilómetros para la meta. Roglic ha atacado en el último tramo, y ha logrado dejar atrás a Evenepoel, en tanto que Leknessund ha defendido su liderato. Escuchar la página Escuchar la página

Ben Healy ha logrado una gran victoria en la octava etapa del Giro. Foto: EFE.

El ciclista irlandés del EF Education EasyPost Ben Healy ha ganado este sábado la octava etapa del Giro de Italia 2023, culminando una gran escapada y tras realizar los últimos 50 kilómetros en solitario. Andreas Leknessund, el ciclista noruego del DSM, se mantiene un día más como líder del Giro, tras una jornada que ha resultado emocionante en su tramo final; cuando parecía que los favoritos para la clasificación general iban a reservar, un día más, fuerzas para otras etapas, ha llegado, a falta de cinco kilómetros, un ataque de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que ha logrado dejar atrás a Leknessund y a Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), su gran rival para la victoria final. Roglic, así, ha conseguido una renta de 14 segundos sobre Evenepoel, y se ha encaramado al tercer puesto de la general.

En la víspera de la contrarreloj de Cesena, que tendrá lugar este domingo, la general queda en un pañuelo. Leknessund tiene ocho segundos de ventaja sobre Evenepoel, que tratará de recuperar la maglia rosa que ya lució en los primeros días del Giro, y Roglic se encuentra a medio minuto del belga; otros cuatro ciclistas están a menos de un minuto del líder, y da la impresión de que la carrera no tiene un dominador claro, con varios corredores a un alto nivel y decididos a plantar batalla.

Así las cosas, la etapa de este sábado ha tenido dos luchas diferentes: por un lado, la del triunfo en la jornada, que Healy ha sabido desnivelar a su favor con una magnífica actuación; por otro lado, la de la general, que ha llegado cuando ya casi no se esperaba, pero ha dejado momentos de interés e imágenes significativas. Lo cierto es que ha costado formar la escapada del día; un pequeño grupo de corredores, entre los que estaba el propio irlandés del EF Education, ha peleado por dejar atrás al pelotón, todavía con muchos kilómetros por delante, y finalmente han logrado abrir hueco, situando una diferencia de en torno a los cuatro minutos. La fuga, que constaba de 13 hombres y en la que se encontraban también Mattia Bais, hermano de Davide, vencedor en el Gran Sasso, y Valentin Paret-Peintre, hermano de Lauren, ganador en Lago Laceno, contaba, a falta de 50 kilómetros, con una ventaja que podía hacer pensar a sus integrantes en que iban a jugarse el triunfo en la etapa.

Cuando Fossombrone estaba aún más de una hora de esfuerzo, Ben Healy ha lanzado un ataque que ha sido decisivo. Con decisión, poniendo de manifiesto que todo lo bueno que lleva mostrando ya en los últimos meses, y administrando su fuerza como un veterano pese a su juventud, no ha dado opción a sus perseguidores. Enseguida ha establecido una ventaja que rondaba el minuto y medio, y ha sabido sufrir en las subidas que le quedaban hasta la pancarta de meta, donde ha podido celebrar su merecida victoria.

Por detrás, con la etapa en sus últimos kilómetros, todo hacía pensar que los grandes favoritos no iban a protagonizar movimientos a destacar; pero, en una corta pero dura rampa, a unos cinco kilómetros del final, Primoz Roglic ha atacado, y ha hecho sufrir a sus rivales, que no han podido seguir su rueda. Ha sorprendido que Evenepoel no ha podido mantener el ritmo del esloveno; no ha perdido una gran cantidad de tiempo, la diferencia en meta ha sido de 14 segundos, pero lo ocurrido lanza un mensaje, en torno a cómo se encuentran unos y otros. Mención especial para Leknessund, que ha batallado con mucha clase para no perder la maglia rosa que volverá a vestir en la contrarreloj.

El domingo, con la contrarreloj, llega otra etapa muy importante. 35 kilómetros completan el recorrido al que deberán hacer frente los corredores, entre Savignano Sul Rubicone y Cesena; quien logre vestirse de rosa al término de esta novena etapa logará un golpe moral más que interesante, justo antes de la primera jornada de descanso de este Giro.

CLASIFICACIONES

Clasificación de la 8ª etapa

1. HEALY Ben (EF Education) 04:44:24

2. GEE Derek (Israel) +01:49

3. ZANA Filippo (Jayco) m.t.

4. BARGUILL Warren (Arkéa) m.t.

5. VERONA Carlos (Movistar) +02:12

6. BAIS Mattia (Eolo) +02:37

7. SKUJINS Toms (Trek) +03:51

8. TONELLI Alessandro (Green Project) +03:56

9. RIESEBEEK Oscar (Alpecin) +04:00

10.GEOGHEGAN HART Tao (Ineos) +04:34

Clasificación general

1. LEKNESSUND Andreas (DSM) 33:52:10

2. EVENEPOEL Remco (Soudal) +00:08

3. ROGLIC Primoz (Jumbo) +00:38

4. ALMEIDA Joao (UAE) +00:40

5. THOMAS Geraint (Ineos) +00:52

6. GEOGHEGAN HART Tao (Ineos) +00:56

7. PARET-PEINTRE Aurélien (AG2R) +00:58

8. VLASOV Aleksandr (Bora) +01:26

9. CARUSO Damiano (Bahrain) +01:39

10.KAMNA Lennard (Bora) +01:54