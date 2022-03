10/03/2022 00:15 Champions League Octavos de final (vuelta) El Real Madrid remonta contra el PSG (3-1) con hat-trick de Benzema y se clasifica a los cuartos de final EITB Media El equipo español ha ganado al conjunto francés por 3-1 el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y a pesar de la derrota que encajó en la ida (1-0) estará en la siguiente fase de la competición. El Manchester City también se ha clasificado a los cuartos de final. Escuchar la página Escuchar la página

El Real Madrid y el Manchester City lograron clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles 9 de marzo tras eliminar a PSG y Sporting Portugal respectivamente.

El partidazo del día se disputó en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid y PSG brindaron un encuentro espectacular que se saldó con victoria del equipo local por 3-1. A pesar de la derrota que el Real Madrid encajó en el partido de ida (1-0), el conjunto madrileño logró el billete para la siguiente fase de la competición.

La primera parte tuvo ritmo y varias ocasiones e gol. El PSG avisó en un par de ocasiones en los primeros minutos, con dos acciones de Mbappé que detuvo el portero Courtois. Karim Benzema fue el jugador que remató las ocasiones que tuvo el equipo local. Messi también pudo marcar n el minuto 25, pero la portería se le hizo pequeña al ver delante a Courtois. En el minuto 34, el árbitro anuló el gol que marcó Mbappé, por fuera de juego de Nuno Mendes, que fue el que dio el pase al delantero del equipo parisino. Sin embargo, cinco minutos después, Mbappé volvió a marcar (0-1) y esta vez el tanto subió al marcador.

En el inicio de la segunda parte, Mbappé vio cómo le volvían a anular un gol. El delantero del PSG estuvo en fuera de juego cuando recibió el balón. El Real Madrid presionó más arriba, comenzó a generar ocasiones, y en el minuto 61 encontró el premio: Donnarumma se durmió con el balón en los pies dentro del área, Karim Benzema fue a la presión y tocó un esférico que le llegó a Vinicius, este dio el pase al atacante francés y Benzema no perdonó (1-1).

Después del gol del Real Madrid, el conjunto dirigido por Ancelotti fue muy suprior al rival. El Madrid generó varias ocasiones claras de gol, pero el tanto no llegaba. Los de Ancelotti no cesaron en su empeño, y en el minuto 76 Benzema marcó el gol que supuso el 2-1 tras recibir dentro del área un pase magistral de Luka Modric.

El segundo tanto del Real Madrid igualó la eliminatoria. Además, el equipo madrileño no tardó en marcar el tercer tanto, ya que Benzema materializó el 3-1 y logró el hat-trick. En el tramo final del partido el Real Madrid tuvo el choque bajo control, no dio opciones al rival y se alzó con la victoria. El PSG ha quedado eliminado de la Liga de Campeones.

Por otro lado, el Manchester City también selló su pase a los cuartos de final tras empatar sin goles con el Sporting Portugal (0-0). El City ganó el encuentro de ida por 0-5 y cumplió el trámite en la vuelta.

Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.66), Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Kroos (Camavinga, m.57), Modric; Asensio (Rodrygo, m.57), Benzema y Vinicius.

1 - París Saint-Germain: Donnarumma; Achraf (Draxler, m.88), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (Di María, m.81), Paredes (Gueye, m.70), Verratti; Neymar, Messi y Mbappé.

Goles: 0-1, M.39: Mbappé. 1-1, M.61: Benzema. 2-1, M:76: Benzema. 3-1, M.78: Benzema.

Árbitro: Danny Makkelie (NED). Amonestó a Paredes (m.7), Nacho (m.43), Carvajal (m.60), Achraf (m.81), Kimpembe (m.84) y Lucas (m.88).