Mundial de Qatar 2022 CATAR 2022 Memo Ochoa salva un punto para México ante Polonia (0-0) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 22/11/2022 19:42 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2022 20:09 (UTC+1) El arquero mexicano paró un penalti a Robert Lewandowski. La ‘Tri’ dominó durante todo el encuentro, pero vio como casi se le escapa el partido cuando el colegiado señaló la pena máxima. Escuchar la página Escuchar la página

Memo Ochoa para el penalti a Robert Lewandowski. Foto: EFE Whatsapp

México y Polonia empataron a cero tras la sorpresiva derrota de Argentina frente a Arabia Saudí (1-2). Poco premio para una 'Tri' dominante, aunque 'Memo' Ochoa paró un penalti a Lewandowski en un conjunto polaco que sin apenas generar peligro rozó el gol.

México llevó el control desde el inicio del encuentro. Laterales profundos, electricidad por ambas bandas con 'Chucky' Lozano y Alexis Vega y mentalidad ofensiva.

No tardaron estos dos en armar lio. Minuto 5 y un centro del primero le llegó al segundo, pero no acertó a rematar con certeza. Una asociación que se repitió en el minuto 26, pero que tras la salida de Vega y el paso de Lozano a la izquierda demostró que han de intercambiar los lugares para que el gran ídolo, Hirving, sea más determinante.

Un mal pasé de Jesús Gallardo en salida de balón le llegó a Edson Álvarez de espaldas y con el esférico botando. El resultado, un mano a mano de Lewandowski, de los que no falla a no ser que le hagan penalti. Como ocurrió. Héctor Moreno, ex de la Real Sociedad, le agarró de la camiseta y le zancadilleó con una pierna abajo.

El colegiado australiano Chris Beath no lo apreció en primera instancia, pero sí cuando fue llamado a revisión por el VAR. Ocasión perfecta en el minuto 58 para que el polaco rompiese su sequía en los mundiales -ningún gol en cuatro partidos, tras el de este martes-, pero se encontró con un 'Memo' Ochoa que no jugó solo por hacer historia con su quinto mundial. El arquero adivinó el lado del lanzamiento, a su izquierda, y se convirtió en héroe.

Al salvar Ochoa el penalti, el guion del partido no cambió. México reaccionó con furia, pero le siguió faltando el acierto.

Al final, Arabia Saudí, donde se decretó fiesta nacional por ganar a la Argentina de Leo Messi, líder del Grupo C tras la primera jornada. El sábado, un México-Argentina lleno de necesidad.

Ficha técnica:

0 - México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez, Héctor Herrera (Rodríguez, m.71); Hirving Lozano, Henry Martín (Raúl Jiménez, m.71) y Alexis Vega (Antuna, m.84).

0 - Polonia: Szczesny; Cash, Berezynski, Kiwior, Glik, Zalewski (Bielik, m.46); Krychowiak, Kaminski, Szymanski (Frankowski, m.72), Zielinski (Milik, m.87); y Lewandowski.

Árbitro: Chris Beath (Australia). Amonestó a Jorge Sánchez (m.28) y a Héctor Moreno (m.55) por parte de México. En Polonia vio cartulina amarilla Frankowski (m.76).