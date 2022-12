Pelota WINTER SERIES (9ª JORNADA) Olharan y Basque, a semifinales B. L. G | EITB MEDIA Publicado: 27/12/2022 12:00 (UTC+1) Última actualización: 27/12/2022 12:07 (UTC+1) Derrotaron en dos sets a Barandika y Lekerika (11-15, 10-15) y ese resultado complica la situación de los de Gernika, ya que, con todos los partidos ya disputados, será el último partido del grupo el que condicione su posible clasificación. Escuchar la página Escuchar la página

Thibault Basque (izq.) y jean Olharan (dcha.). Foto: Imagen obtenida de un vídeo de EITB Whatsapp

Olharan y Basque vencieron en dos sets (11-15, 10-15) a Barandika-Lekerika y, de ese modo, se clasificaron para semifinales de la Euskolabel Winter Series en la 9ª jornada del campeonato. Por su parte, la pareja gernikarra tendrá que esperar al último partido del grupo A para saber si logran la clasificación para la siguiente fase.

Como el gran día que era, el partido reunió a más de 2000 personas en el frontón Jai-Alai de Gernika. Estaba en juego la clasificación para semifinales y el público no quería perderse el espectáculo. A la pareja local, de naranja, le bastaba con lograr la victoria para asegurarse su presencia en semifinales. Desde el primer momento, sin embargo, se dieron cuenta de que no iba a ser tarea sencilla. Los blancos lograron ponerse por delante 0-4 en los primeros pelotazos y fueron capaces de mantener esa renta hasta el primer descanso corto. Se fueron 3-8 a vestuarios y aunque los naranjas lograron acercarse en el marcador (11-14), no lograron poner en verdadero peligro la ventaja de los "visitantes" y el primer set se decantó por 11-15.

El segundo set fue más igualado. Barandika y Lekerika, conscientes de la necesidad de lograr la victoria, se mostraron más competitivos en la segunda parte. Sin embargo, Olharan estuvo fino en ataque y Basque muy sólido en defensa, concediendo pocos errores. Antes de llegar al octavo tanto hubo tres igualadas (1-1, 4-4 y 5-5). Sin embargo, los de blanco volvieron a llegar por delante al descanso (6-8).

A la vuelta de vestuarios, el primer tanto también fue de color blanco. El cansancio empezó a hacer mella en los puntistas en los últimos pelotazos de un partido tremendamente disputado y poco a poco Olharan y Basque fueron aumentando la diferencia. Finalmente, el segundo juego también lo ganó la pareja blanca con un marcador de 10-15.

Con este resultado, Olharan y Basque se hicieron con su plaza en semifinales. Barandika y Lekerika, por su parte, tendrán que esperar a que Erkiaga y Zabala pierdan el partido ante sus rivales de ayer. Y es que el de ayer fue el último partido de la fase de grupos para los pelotaris locales. Por su parte, a los vigentes campeones les basta con ganar el encuentro que cerrará el grupo A el 16 de enero.