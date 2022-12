Pelota 6ª JORNADA Beaskoetxea y López, superiores ante Leke y Minvielle B. L. G. | EITB MEDIA Publicado: 06/12/2022 12:33 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2022 12:41 (UTC+1) La pareja colorada se impuso con facilidad (15-8 y 15-5), con grandes tacadas iniciales a su favor en el inicio de cada set. Sin embargo, sobre todo en el primer set, los blancos trataron de apretar a la pareja naranja (10-7), pero sin resultado. Escuchar la página Escuchar la página

Imanol López y Diego Beaskoetxea, durante el encuentro. Foto: Imagen obtenida de un vídeo de EITB.

Beaskoetxea y López derrotaron en dos sets a Leke y Minvielle (15-8 y 15-5) en el partido correspondiente a la sexta jornada del Eusko Label Winter Series. Aunque en ambos juegos los vencedores tomaron la delantera tras encadenar muchos tantos, los blancos se les acercaron de forma peligrosa en el primer set. Sin embargo, los colorados volvieron a coger ritmo y se hicieron con el set con facilidad.

Y es que desde un primer momento se le complicaron las cosas a la pareja Leke-Minvielle, y no pudieron llegar al primer descanso con un peor marcador: 8-0 a favor de los naranjas. A la vuelta de vestuarios, sin embargo, las tornas cambiaron. El primer tanto cayó del lado de la pareja blanca, y estos se fueron acercando poco a poco, lo suficiente como para llegar a inquietar a Beaskoetxea y López. No en vano, se colocaron 10-7 y 11-8, pero ahí murió su reacción. La veterana pareja no quería desaprovechar la ventaja lograda al principio y se adjudicó el primer set tras realizar cuatro tantos uno detrás de otro (15-8).

No faltó espacio para la polémica en ese primer set, en la que la pareja blanca pidió hasta en dos ocasiones que los jueces fueran a consultar la tecnología denominada zalantzen txokoa. Para dilucidar si en ambas ocasiones a López le había botado la pelota en la cesta. En la primera de las consultas los jueces consideraron que la protesta resultó correcta (10-5). Por el contrario, la segunda reclamación no fue tenida en cuenta, argumentando que la pelota no había salido del todo de la cesta, por lo que los jueces otorgaron el tanto a los naranjas (12-8).

En el segundo juego los blancos no apretaron tanto a los naranjas. Beaskoetxea y López se volvieron a distanciar con claridad (6-0) y se fueron 8-1 al descanso. Beaskoetxea realizó todo tipo de tantos lo que les llevó a liderar el marcador con un más que contundente 13-2. Los blancos lograron entonces tres tantos consecutivos que maquilló algo el resultado (13-5), en cualquier caso, el delantero gernikarra, que durante el encuentro protagonizó un total de 19 tantos, subió el cartón 14 para sus intereses y allí se acabaron todas las opciones de los blancos (15-5).

De esta forma, no hubo lugar para la sorpresa en la 6ª jornada del campeonato. Así las cosas, Beaskoetxea y López (sumaron 4 puntos) tiene en sus manos el poder lograr el pase a semifinales, ya que todo se decidirá en el partido que les enfrente a Johan y Del Río. Por su parte, para Leke y Minvielle la clasificación está casi imposible.