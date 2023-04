Elecciones Municipales y Forales Precampaña Mendia destaca que se comprometerán a avanzar desde los ayuntamientos y garantizar el derecho a la vivienda EITB Media Publicado: 29/04/2023 14:26 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2023 14:35 (UTC+2) Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Sestao, Carlos García de Andoin, ha asegurado que promoverá la participación ciudadana para perfilar los retos del municipio de la próxima década. Escuchar la página Escuchar la página

Idoia Mendia, este sábado en Sestao. Foto: EITB Media

La vicelehendakari y secretaria de Estudios y Programas de PSOE, Idoia Mendia, ha lamentado que "han querido crear una polémica, que se entiende bien poco", a cuenta de la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso, que permite a los ayuntamientos "ir más allá para garantizar el derecho de que toda persona disponga de un techo bajo el que vivir".

En la presentación de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Sestao, que encabeza Carlos García de Andoin, en la que también ha participado Teresa Laespada, candidata a diputada general de Bizkaia, Idoia Mendia ha repasado los logros del Gobierno de Pedro Sánchez y de la gestión socialista en las distintas administraciones.

"Nadie ha hecho más que nosotros por el autogobierno, es verdad que no lo hemos hecho solos, pero sin nosotros no hubiera sido posible y nosotros siempre hemos estado en la defensa del autogobierno, otros no pueden decir lo mismo", ha subrayado.

Asimismo, desde el PSE-EE han insistido en la necesidad de una reindustrialización de Bizkaia, y, para ello, han considerado "imprescindible" su presencia en las instituciones. El candidato a la alcaldía del municipio vizcaíno ha añadido que promoverá la participación ciudadana para perfilar los retos de la próxima década.