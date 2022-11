Gran evento multitudinario #BustitzenNaiz, el 11 de diciembre en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria

29/11/2022 11:59

EiTB MARATOIA

Esclerosis múltiple

EITB Media

EITB Maratoia anima a la ciudadanía a mojarse todos juntos por la esclerosis múltiple y llenar la plaza al ritmo de "Euritan dantzan". Además, se ha puesto en marcha un filtro de Instagram para poder mojarnos de manera virtual.

El próximo 11 de diciembre, la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz acogerá el gran evento multitudinario #BustitzenNaiz de este EITB Maratoia 2022. La idea es simple: llenar la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para cantar, bailar y mojarnos por la investigación esclerosis múltiple, a ritmo de "Euritan dantzan" de Gatibu. La acción participativa pretender rememorar aquella cita de 2019 en la que una multitud de personas se reunieron para cantar "Lau teilatu". La cita será el domingo, 11 de diciembre, a las 13:00 horas.

En este gran reto colaborativo y multitudinario de #BustitzenNaiz colaboran el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y Vital Fundazioa.

#BustitzenNaiz

Este año EITB Maratoia está dedicado a la esclerosis múltiple con el lema Geldiezinak gara/Somos imparables. El objetivo de la campaña es, por una parte, sensibilizar a la sociedad de esta enfermedad de origen desconocido que afecta a más de 2600 personas en Euskadi y de la que no se conoce un tratamiento para su curación; y por otra, recaudar dinero que estará destinado a la investigación.

EITB Maratoia quiere unir a toda la sociedad vasca en torno a una enfermedad que paraliza a quienes la padecen. Para ello, propone un nuevo reto a la ciudadanía: mojarse por la esclerosis múltiple con la banda sonora "Euritan dantzan" de Gatibu, y demostrar así que juntos Somos imparables.

Para ello, desde hace semanas, EITB Maratoia invita a la ciudadanía a participar en el reto #BustitzenNaiz, y son muchos los vídeos y aportaciones publicados en la sección Tu mejor versión: Los miembros de Gatibu, Orsai y Kai Nakai; periodistas y presentadores de EITB en Miramon y Bilbao; centros escolares, residencias de mayores y personas anónimas que se mojan en cuadrilla; clubs y equipos deportivos; grupos de danzas y bailarines… además de personas enfermos/as de esclerosis múltiple y asociaciones, como es el caso de ADEMBI, Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia. No han faltado a la cita los Bomberos de Bilbao, así como las futbolistas de la Real Sociedad, entre otros muchos. Además, el público que asistió al frontón Bizkaia de Bilbao a la final del Campeonato del Cuatro y Medio se animó a cantar, y también en la fiesta BIZI EITB fueron muchos los niños, niñas y familias que se unieron al reto. Gente en comercios y supermercados ha querido sumarse en una ducha especial puesta por EITB Maratoia. Y es que, no tener ducha a mano no es excusa.

Nuevo filtro en Instagram

EITB Maratoia ha puesto en marcha en Instagram un filtro para participar en el reto #BustitzenNaiz, y poder así mojarnos de manera virtual. El nuevo filtro aparece realizando la búsqueda 'EITB Maratoia' cuando la persona usuaria se dispone a compartir una story. Ya ha sido estrenado por varios miembros del programa "Dida!" de Gaztea.

¿Cómo participar en el reto?

Quienes quieran participar solo tienen que grabar un vídeo mojándose por esclerosis múltiple con la banda sonora "Euritan dantzan", de Gatibu, de fondo, y subirlo a la web de EITB Maratoia.

La idea es bailar y cantar el tema de Gatibu, mientras nos duchamos, nos cae agua, nos mojamos bajo agua de lluvia… en definitiva, mientras nos mojamos por la esclerosis múltiple.

Todas las aportaciones y videos se publicarán en la web de EITB Maratoia, en el apartado Tu mejor versión.

Material para poder grabar vídeos

Para poder grabar los vídeos, EITB Maratoia pone a disposición de la ciudadanía dos versiones de la canción, además de la letra:

Karaoke

Instrumental

Letra

Aspectos generales de la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune del Sistema Nervioso Central que consiste en la inflamación espontánea del cerebro y la médula. Como consecuencia de este efecto se produce una pérdida de nervios y mielina, lo que provoca la proliferación de cicatrices por el sistema nervioso.

La EM es crónica, compleja, degenerativa, heterogénea y cambiante. Se manifiesta de forma diferente en cada persona y sus síntomas varían en tipo e intensidad. Aparece en adultos jóvenes y es la primera causa de discapacidad no traumática en esta franja. No tiene cura, ni se conoce la causa que la origina.

Se trata de una enfermedad que afecta a unas 2600 personas en Euskadi y a más de 55 000 en el estado español, de las cuales un 75 % son mujeres. Los casos diagnosticados se han multiplicado por 2,5 en los últimos 20 años, y cada 5 minutos se diagnostica un nuevo paciente en el mundo.

Donaciones

Algunas de las vías para donar a favor de la investigación de la esclerosis múltiple están ya abiertas, como las donaciones a través de Bizum (33478) y cuenta bancaria.

BIOEF, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, es la entidad pública destinataria de las cantidades aportadas para la investigación frente a la esclerosis múltiple. BIOEF publica una convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación. De este modo, se reciben solicitudes de proyectos concretos, los cuales son rigurosamente evaluados en su calidad científico-técnica por expertos evaluadores externos. Una vez que los proyectos se consideran aptos para su financiación, un tribunal evalúa los proyectos de mayor interés científico y de mayor aplicabilidad. En este tribunal, además de científicos, médicos de Osakidetza y miembros del Departamento de Salud, también participan asociaciones de pacientes.