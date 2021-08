29/08/2021 10:44 noticias Salud Felix Zubia: "Estamos mirándonos al ombligo y hasta que no haya una vacunación mundial no va a desaparecer" EITB MEDIA El responsable de la UCI del Hospital Donostia ha hablado sobre la tercera dosis, afirmando que habría que priorizar la vacunación a nivel global antes de comenzar a inocular la vacuna de refuerzo. Echa de menos un plan global. Escuchar la página Escuchar la página

En Ipar Euskal Herria y el Estado francés han fijado ya una fecha para comenzar a inocular la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19: el 13 de junio comenzarán en las residencias. Felix Zubia, responsable de la UCI del Hospital Donostia, reconoce que esa tercera vacuna es beneficiosa para las personas mayores y la gente que tiene problemas de inmunidad. Aún así, afirma que habría que dar preferencia a la vacunación a nivel mundial. "Echo de menos un plan global, siempre estamos mirando a nuestro ombligo y no al mundo", ha explicado.

Aunque la presión hospitalaria ha dado un pequeño respiro estos últimos días en Euskal Herria, el doctor recuerda que la situación sigue siendo grave. Cada día ingresan nuevos pacientes covid-19, algunos de ellos en intensivos. Refiriéndose a la situación actual, ha dicho que "se está suavizando", aunque "no se puede decir que estemos en un buen momento".

Por otro lado, Zubia ha hablado sobre el perfil las personas que llegan a los hospitales. En las últimas semanas, se ha hablado de que el virus está tiene mayor incidencia en personas de otras nacionalidades. El médico ha afirmado que este hecho se está notando en los centros hospitalarios, pero que no hay un único factor que lo explique. Uno de ellos podría ser el factor socioeconómico (el número de personas que comparten casa, no poder permitirse quedarse en casa sin trabajar etc).

Por último, ha recordado que, por encima de leyes y medidas sanitarias, la responsabilidad personal sigue siendo la clave para no contagiarse. Así, ha repasado las recomendaciones: evitar, en la medida de lo posible, los sitios cerrados y tener cuidado al reunirse con gente no conviviente en lugares sin ventilación.