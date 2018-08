Crisis Económica

Opinión de partidos políticos

Egibar dice que MCC y Fagor 'han actuado tarde, mal y a destiempo'

Redacción

02/11/2013

Por su parte, Oskar Matute ha indicado que "no me parece de recibo que se diga que no se puede inyectar dinero público cuando se han inyectado miles de millones a la banca".

1:21

