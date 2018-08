Crisis Económica

Aburto: 'El PP solo quiere inmigrantes que jueguen bien a baloncesto'

31/10/2014

El Gobierno Vasco subraya, por otro lado, que no ha detectado jamás ningún "pago oculto" en las cajas vascas.

El consejero vasco de Economía y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha asegurado hoy que no se han detectado nunca "pagos ocultos" a los directivos y miembros de los consejos de administración de las tres cajas vascas ni de Kutxabank.



Gatzagaetxebarria ha respondido de este modo a una pregunta formulada por Gorka Maneiro (UPyD) en el pleno de control del Parlamento Vasco, quien quería saber si en las entidades financieras de Euskadi se ha funcionado con "tarjetas opacas", como en Caja Madrid y Bankia.



El consejero ha recordado que las tres cajas vascas, antes de fusionarse en Kutxabank, han sido investigadas de manera ordinaria en muchas ocasiones y por diversos organismos. Ninguno de estos procesos ha sacado a la luz "pagos ocultos", ha asegurado el titular vasco de Economía, quien ha recordado que ninguna de las diputaciones forales ha detectado irregularidades en el funcionamiento de las cajas.



Asimismo, Gatzagaetxebarria ha defendido que los responsables de la Vital alavesa, la Kutxa guipuzcoana y la BBK vizcaína las han gestionado de "forma profesional y transparente".



'Los datos son esperanzadores'

Por otro lado, el consejero de Empleo del Gobierno vasco, Juan María Aburto, ha destacado que los últimos indicadores de empleo y actividad económica son "esperanzadores" y apuntan hacia un "cambio de tendencia". Aún así, ha reconocido que es necesario "mejorar la calidad" del empleo que se está creando y "aumentar la tasa de contratación indefinida".



Aburto, en respuesta a una pregunta del PNV en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, se ha referido de esta forma a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), que en el tercer trimestre creció un 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior, o al empleo, que entre julio y septiembre aumentó en 0,5 puntos porcentuales.



El responsable de empleo ha reconocido que la leve recuperación del mercado de trabajo es "insuficiente" para "paliar" el deterioro que en este campo ha producido la crisis económica.



No obstante, ha destacado que los indicadores sobre empleo y actividad económica son "esperanzadores" y apuntan hacia un "cambio de tendencia". De esa forma, ha confiado en que en 2015 -para cuando el Gobierno prevé un incremento del PIB del 1,7%--, se produzcan las condiciones necesarias para "generar empleo neto y consolidar la recuperación económica".

Competitividad frente a austeridad



Por su parte, Gatzagaetxebarria, ha respondido a una pregunta de EH Bildu, cuyo portavoz, Unai Urruzuno, le ha emplazado a adoptar una actitud de "insumisión" frente a las políticas de austeridad impuestas desde las instituciones europeas y el Gobierno central.



Gatzagaetxebarria ha subrayado que la "clave" de la recuperación económica no es la "austeridad", sino la "competitividad". El consejero ha destacado que el tejido productivo de la comunidad autónoma es "competitivo" y ha explicado que, aunque de forma "lenta", Euskadi está superando la crisis económica.

Inmigración y RGI

En una intervención posterior, Aburto ha defendido que el PP quiere "confundir a la sociedad y manipular" con el fraude en las ayudas sociales utilizando una técnica "irresponsable y de falta de ética", ya que cree que "solamente quieren a los inmigrantes que pueden jugar bien al Baloncesto".



"Paren ya. No escupan al cielo y no jueguen con fuego porque quizá se pueden quemar. ¿Cuanto valen un puñado de votos? Conmigo no jueguen a esto; se los cedo", ha insistido.

Además, Aburto ha explicado que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el resto de ayudas sociales existentes en Euskadi ha reducido a la mitad el impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables de la población, cuyos ingresos entre 2008 y 2014 se han reducido en un 13,4%, cifra que sin estas prestaciones se habría elevado al 25,7%.