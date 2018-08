Economía

Huelga general

La mayoría sindical vasca baraja convocar una huelga general

Redacción

17/04/2013

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN y CNT decidirán próximamente la fecha, que puede ser el 30 de mayo, según ha confirmado ELA. LAB asegura que se barajan diferentes fechas.

Una nueva huelga general planea sobre Euskadi y Navarra. Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN y CNT y cerca de 50 colectivos decidirán próximamente la fecha exacta del paro, que podría ser el próximo 30 de mayo, según ha confirmado el sindicato ELA.

El motivo que argumentan es que "todos los gobiernos, sin matices destacables, aplican políticas extremadamente neoliberales", según señala el documento explicativo al que ha tenido acceso El Diario Norte.

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, por su parte, ha asegurado este miércoles que sindicatos y agentes sociales vascos barajan diferentes fechas para la convocatoria de una huelga general. Ha admitido que el 30 de mayo es uno de los días que se estudian, pero que "lo más importante no es ponerle fecha" a la huelga, sino "llegar a acuerdos sociales sólidos sobre lo que queremos impulsar con respuestas de esas características".

La dirigente de LAB ha señalado que no se han reunido con UGT ni CCOO, pero ha sugerido que de estas centrales procede la filtración a la prensa de la fecha del 30 de mayo para celebrar una huelga que enmarcado en "la dinámica de respuesta" contra las políticas que se están desarrollando para hacer frente a la crisis.

Los motivos

Para las centrales convocantes, "a una reforma le sucede otra; a un recorte de derechos laborales y sociales le sucede otro". Aseguran que a pesar de la llegada de Iñigo Urkullu al Gobierno Vasco, se mantiene la misma ortodoxia neoliberal, sufrimos nuevos ataques, tanto en la CAPV como en Navarra: los presupuestos más antisociales de la historia, que suponen una apuesta por la recesión y el deterioro de los servicios públicos; la negativa a modificar una política fiscal muy injusta; el ataque a los salarios; la negación de la negociación colectiva en el sector público, con aplicaciones unilaterales que nos retrotraen a muchos años atrás; el recorte de prestaciones sociales...".

Según el escrito, "los gobiernos están noqueados", y aseguran que "el problema estriba en que la alternancia política no es suficiente; no basta que cambien los partidos en los gobiernos, si la política no cambia".

Gobierno Vasco: ''No soluciona nada''

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Maria Aburto, ha considerado que la noticia de una huelga general "no puede ser positiva para nadie" ya que, a su juicio, "no soluciona nada" sino que "seguramente lo que hace es embarrar el terreno de juego y puede incluso llegar a que el partido sea difícil de jugar".

"Yo lanzaría otra pregunta: Huelga general... ¿Y al día siguiente qué? ¿Al día siguiente hemos resuelto algo? ¿Al día siguiente hemos resuelto la vigencia de convenios provinciales? ¿Hemos resuelto la ultractividad? ¿Hemos resuelto la comisión de resolución de conflictos para los descuelgues?", se ha preguntado.

Primera huelga con Urkullu

Con estos argumentos se convocaría la octava huelga general desde 2007 y la primera de la época Urkullu, lo que supone un aviso al recién llegado lehendakari de que, al igual de lo que sucedió con López, no cuenta con el aval de las centrales nacionalistas.