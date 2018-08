Economía

Crisis económica

Ortuzar dice que la huelga del 30 de mayo 'no va a servir para nada'

Redacción

12/05/2013

El dirigente jeltzale considera que es una huelga 'inutil' porque al día siguiente 'no cambiará nada'.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la huelga general del 30 de mayo por los sindicatos nacionalistas "no va a servir para nada", y ha asegurado que ELA y LAB están jugando la "carta de la activación política" contra el Gobierno vasco.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha manifestado que la huelga general del 30 de mayo es "inútil" porque, al día siguiente, "va a haber el mismo número de parados, va a haber el mismo número de empresas en apuros y las mismas personas necesitadas de Renta de Garantia de Ingresos".

A su juicio, este análisis también lo harán los dirigentes de los sindicatos convocantes de la huelga. "Si eso es así, ¿cuál es la motivación que está detrás? porque no es cambiar las cosas a mejor", ha asegurado.

Para Andoni Ortuzar, la motivación responde a que ELA y LAB "están jugando claramente la carta de la activación política en contra del Gobierno vasco". Además, cree que, en el fondo, lo que están haciendo es "dar un paso atrás en el camino correcto de salida de la crisis".

En concreto ha aludido a ELA y ha asegurado que los jeltzales no tienen "ni más ni menos desengaño" por esta convocatoria porque es la octava huelga general en los últimos años. "No es un desencanto, es la constatación de que ELA ha dejado de ser un agente sindical para convertirse en un agente político-sindical, pero con la perversión de que no se presentan a las elecciones", ha apuntado. Ortuzar ha reprochado a la central liderada por Adolfo Muñoz que haga política, pero sin "confrontar" sus posiciones con los partidos en las elecciones.

Funcionarios vascos

Ortuzar también se ha referido a las manifestaciones desarrolladas este sábado, por todos los sindicatos, en defensa del sector público en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

El dirigente jeltzale ha afirmado que "el común" de los funcionarios es consciente de la situación y de que "todos nos tenemos que apretar el cinturón, unos de una manera y otros de otra". Además, cree que "son más los sindicatos los que quieren tener casi como rehenes a los funcionarios" para "obligar" al Gobierno a una determinada negociación, cuando, a su juicio, los propios empleados públicos "reconocen que es muy complicada y muy compleja"

Además, ha añadido que los funcionarios también reconocen que la posición del Gobierno está siendo "mucho más matizada, mucho más abierta y más progresista que la que está haciendo el Gobierno del Estado".