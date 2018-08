Economía

Subordinadas de Eroski y Fagor

Kontsumobide cree que hay 'indicios' de comercialización no adecuada

Redacción

23/09/2013

Elena Unzueta, directora del Instituto Vasco de Consumo, ha criticado los obstáculos que están poniendo algunas entidades bancarias para dar información. Apuesta por la medición frente al arbitraje.

La directora de Kontsumobide, Elena Unzueta, ha afirmado este lunes que hay "indicios" de que la comercialización de las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor no se hizo de la forma adecuada y ha criticado los obstáculos que están poniendo algunas entidades bancarias para dar información.

La nueva directora del Instituto Vasco de Consumo ha comparecido en el Parlamento Vasco para explicar las actuaciones que están llevando a cabo en este organismo en relación con las 833 reclamaciones que a día de hoy han recibido de afectados que adquirieron aportaciones financieras subordinadas de Fagor y Eroski.

Unzueta ha explicado que de las 833 reclamaciones presentadas, casi un 81% (el 80,72 %) alega que han sido las entidades comercializadoras las que les ofrecieron el producto sin haberlo solicitado ellos.

Además, ha añadido, la "inmensa mayoría" de los clientes dicen que al firmar el contrato desconocían que se trataba de un producto a "perpetuidad", que lo suscribieron por la confianza que tenían en sus bancos o cajas y la "gran mayoría" asegura que se les informó de que podrían acceder a ese dinero pasados cinco años.

"Podemos manifestar que hay algunos indicios de que en algunos casos la comercialización de las aportaciones no se ha realizado en condiciones adecuadas", ha afirmado Unzueta. Sin embargo, ha dicho que Kontsumobide no tiene "pruebas de audio o vídeo que garanticen fehacientemente" cómo se dio la información previa a la compra y no puede decir por tanto si fue "completamente correcta" esa comercialización.

Obstáculos para dar información

Unzueta también ha explicado que Kontsumobide ha requerido información a los 10 bancos y cajas que han comercializado estos productos financieros, pero sólo 5 han respondido, 2 han solicitado una prórroga y 3 no han aportado información alguna.

En ningún momento ha querido revelar qué entidades son las que no han respondido a las peticiones de Kontsumobide por "responsabilidad y discreción", pero ha afirmado que han iniciado un proceso sancionador.

Kontsumobide apuesta por la medición

Asimimo, la directora del Instituto Vasco de Consumo ha dejado claro que Kontsumobide apuesta por la mediación por ser la vía "más rápida, factible y menos gravosa" para los consumidores, frente al arbitraje, que exige que todas las partes estén dispuestas a participar, algo que no aceptan las entidades comercializadoras, y cierra la vía judicial.