Economía

Subasta eléctrica

Invalidada la subasta eléctrica, ¿subirá la luz?

David Pérez | eitb.com

20/12/2013

La invalidación de la subasta eléctrica abre un escenario incierto, aunque no se puede descartar que la factura no vaya a sufrir una subida importante.

La invalidación de la subasta eléctrica que ayer provocó una subida de la luz para enero de más del 10% no implica que finalmente no se vaya a producir una considerable subida de los precios.

Hay que recordar que, antes de la invalidación de la subasta, se preveía una subida del 11,5% en la factura de la luz: un 10,5% como consecuencia directa de la subasta, a lo que hay que añadir otro 1% por el incremento de los peajes del Gobierno español.

La factura eléctrica se compone de dos elementos: por un lado, los 'peajes' o impuestos que el Ejecutivo central cobra a las eléctricas por dejar que se 'enchufen' a la red eléctrica, pero que las eléctricas repercuten directamente a los consumidores, y que suponen el 55% de la factura. El otro 45% depende de las famosas subastas, en las que, en teoría, las eléctricas compiten por ofrecer el precio más bajo. En teoría.

Entonces, ¿qué sucederá ahora? ¿Fijará el precio el Gobierno? ¿Se repetirá la subasta en los próximos días? Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Jorge Morales, uno de los mayores expertos en el sector eléctrico español, ha explicado que el escenario abierto ahora no está previsto en la ley, por lo que es difícil prever qué sucederá.

"La ley sí prevé que se anule una subasta, pero el decreto que prevé este supuesto es de 2009, cuando para fijar el precio de la luz se podían hacer hasta cinco subastas en un trimestre, por lo que la anulación era un problema menor, porque se sustituía el precio de esa subasta por la semisuma de la subasta anterior y posterior; pero claro, como ahora ya solo hay una subasta trimestral, el asunto queda en el aire; me atrevo a pronosticar que el Consejo de Ministros aprobará algún decreto de urgencia para solventar este vacío", ha relatado.

El experto es tajante: "ahora no se va a aplicar la subida del 11,5%, eso seguro, pero eso no quiere decir que al final no se vaya a aplicar una subida del 13% o del 9%, por ejemplo".

En ese sentido, Morales ha añadido que "no se han variado las condiciones que subyacen del mercado", y por lo tanto, si se vuelve a repetir una subasta en los próximos días, "lo más normal es que el precio fuera el mismo o muy parecido".

"Los mercados siguen en unos precios altísimos, y en la medida en la que eso no se resuelva, y me temo que de aquí a final de año no se va a resolver, habrá subida de luz, otra cosa es que al final nos la embadurnen para pagarla en cómodos plazos, pero con intereses", advierte.

¿Han pactado precios las eléctricas? ¿Por qué sube tanto la luz?

Morales considera "ciertamente complicado" manipular la subasta eléctrica, ya que hay muchos agentes implicados, como eléctricas, bancos y fondos de inversión, y ninguno tiene una posición dominante.

Entonces, ¿cuál es el problema? Las eléctricas aseguran que producir electricidad es más caro de lo que finalmente cobran en las facturas, por lo que el Gobierno de José María Aznar, en un contexto de superávit en las cuentas públicas, decidió financiar esa diferencia, lo que ha generado un desfase que alcanza ya los 30.000 millones de euros.

El 29 de noviembre, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que dejaría de financiar esa diferencia, y retiró de los Presupuestos Generales la partida de 3.600 millones de euros destinados a financiar este 'déficit tarifario'. La Ley Eléctrica que persigue este objetivo fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados.

Según Morales, "desde entonces [desde que el Gobierno anunció el fin del déficit tarifario] los precios del mercado están disparados. Se ha interpretado que se debe a una venganza de las eléctricas, pero demostrar eso es muy complicado".

Morales considera que la Ley del Sector Eléctrico, que viene del 97, "está haciendo aguas por todos los lados", y que la reforma aprobada ayer por el Gobierno del PP "es seguidista" y "no va a mejorar nada la transparencia del sector, lo que es fundamental para entender qué está pasando con los precios".

En resumidas cuentas, ¿subirá la luz? Sí. ¿Mucho? Es muy posible. ¿Cuánto exactamente? De momento se desconoce.