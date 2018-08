Economía

Comisión Mixta del Concierto

El Gobierno español transfiere hoy a Euskadi siete nuevos impuestos

Redacción

15/01/2014

La Diputación de Gipuzkoa apoyará el traspaso, junto a Araba, Bizkaia y el Gobierno Vasco. Montoro, Gatzagaetxebarria y los tres diputados generales se reunirán en Madrid.

El Gobierno español transferirá este jueves a la CAV la gestión de siete nuevos impuestos, entre ellos el de loterías, que permitirá recaudar a las haciendas vascas el 20 % del importe de los premios de los sorteos, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013.

Gobierno central, Gobierno Vasco y las tres diputaciones firmarán el acuerdo para reformar el Concierto Económico e incorporar como tributos concertados varias figuras impositivas reguladas a lo largo de los últimos años por la Administración del Estado. La cita será en Madrid, a partir de las 17:00 horas, en el seno de la Comisión Mixta del Concierto.

El encuentro estará presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por el consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria. También estarán presentes el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, y los diputados generales de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), de Gipuzkoa, Martin Garitano (Bildu), y de Araba, Javier de Andrés (PP), según han confirmado a Efe fuentes del Departamento vasco de Hacienda.

Los impuestos que se concertarán mañana son los relativos a loterías, depósitos en entidades de crédito, producción de energía eléctrica, producción y almacenamiento de energía nuclear, hidrocarburos, gases fluorados y actividades de juego.

En el caso del impuesto sobre la lotería, las administraciones vascas han acordado con el Estado que la transferencia tenga un efecto retroactivo al 1 de enero de 2013, gracias a lo que, por ejemplo, la Hacienda guipuzcoana recaudará el 20 % del importe del premio Gordo de la loteria de Navidad 2013 que cayó en Arrasate el pasado 22 de diciembre.

El Gobierno Vasco destaca el trabaja por lograr el acuerdo

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho este miércoles en Zumaia (Gipuzkoa) que el acuerdo sobre impuestos "sería un paso más que pondría de manifiesto la responsabilidad compartida a la hora de responder desde el acuerdo y la concertación a la dura situación económica".

Urkullu ha afirmado que el Gobierno Vasco ha "trabajado durante mucho tiempo" en el contenido de este acuerdo para concertar siete tributos.

La Diputación de Gipuzkoa apoyará el acuerdo

La Diputación de Gipuzkoa no había decidido si apoyaba el acuerdo, aunque este miércoles ha confirmado su asistencia a la firma. Bizkaia y Araba ya lo habían avalado.

En este sentido, la diputada foral de Hacienda guipuzcoana, Helena Franco, ha explicado que apoyará el acuerdo "por responsabilidad", aunque se ha mostrado muy crítica con el proceso de negociación de la reforma, al entender que "el Gobierno Vasco ha venido con una propuesta de acuerdo sin contar en absoluto con las diputaciones forales".

Ha tachado de "absolutamente lamentable" el procedimiento, al tiempo que ha indicado que el contenido resulta "insuficiente", aunque no por los "cinco impuestos de rango menor" que se han acordado, sobre los que ha dicho "no tener objeción".

Franco ha hablado de cinco impuestos, ya que dos de los que se concertarán mañana (los referidos a la energía nuclear) no tienen impacto en las arcas vascas.

Ha criticado también que el Gobierno Vasco haya cerrado por su cuenta la fecha de la reunión, aunque ha aclarado que la Diputación de Gipuzkoa no "bloqueará" ni "ejercerá el derecho a veto" en la reunión, para cuya celebración resulta imprescindible la unanimidad de todas las partes.

La diputada ha considerado que las instituciones vascas "tienen encima de la mesa otros temas de mucho mayor calado, como son el tema del Cupo, la aplicación en la Comunidad Autónoma Vasca de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el tema de la transferencia del IVA".

Cupo

El acuerdo que se firma este jueves no incluye la liquidación del Cupo (la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas) de los seis últimos años, dado que no se han zanjado las discrepancias sobre estas cuantías que existen entre ambos gobiernos