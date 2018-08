Economía

Conversión

CCOO condiciona su voto a la garantía del control social en Kutxabank

Redacción

16/06/2014

CC.OO. Euskadi ha advertido de que su voto favorable a la conversión de BBK, Vital y Kutxa en fundaciones bancarias no está garantizado si las Cajas no se comprometen, antes o en el transcurso de las Asambleas generales que abordarán este asunto, a suscribir un texto que asegure el "control social" de las futuras entidades y de Kutxabank.

Aunque el sindicato ha admitido que, por ley, deberá acometerse esta transformación, días antes de celebrarse los Consejos de Administración en la que se acordó llevar a las asambleas generales este asunto, el pasado 12 de junio, anunció su abstención por considerar que no se dan "las suficientes garantías para que se mantenga un control social de las fundaciones". También advirtió de la posibilidad de que su voto pueda no ser favorable si antes no se adquieren determinados compromisos.

Por ello, presentó a los integrantes del Consejo de Administración de BBK y Vital, un documento en el que se reclamaba un "compromiso ineludible" con la obra social, el "control y participación social" en las fundaciones, y advertía de la necesidad de mantener el control social de Kutxabank.

"No queremos que, aprovechando que 'el Pisuerga pasa por Valladolid', lo que debe ser un proceso obligado de transformación derive en otra cosa", aseguran desde la central.

CCOO considera que el próximo 20 de junio, en que previsiblemente se celebrará un Consejo extraordinario en BBK, "sería el momento para tratar el documento" propuesto y "someterlo a votación". En Vital, que no reunirá de nuevo a su Conejo, se esperaría a la propia asamblea para recibir el visto bueno a su iniciativa.