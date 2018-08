Economía

Manifestaciones 1 de mayo

CCOO y UGT creen que 'es hora de rescatar a familias y trabajadores'

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/05/2015

En la manifestación del 1 de mayo celebrada en Bilbao, ambos sindicatos han pedido poner "fin" a las políticas de austeridad.

Los sindicatos CCOO y UGT de Euskadi han exigido hoy, en el marco del Primero de Mayo, el fin de las políticas de austeridad y han considerado que "es hora ya del rescate a las familias, a los trabajadores y a los ciudadanos".



Bajo el lema "Así no salimos de la crisis. Pertsonak lehenik (Las personas lo primero)", dichos sindicatos han celebrado manifestaciones en las capitales vascas, que han contado con la presencia de dirigentes del PSE-EE.



En Bilbao, donde se han manifestado los secretarios generales de CCOO y UGT de Euskadi, Unai Sordo y Raúl Arza, respectivamente, también han tomado parte en la movilización de estos sindicatos el exlehendakari y secretario de Acción Política, Ciudadanía y Libertades del PSOE, Patxi López, y la secretaria general del Partido Socialista en Euskadi, Idoia Mendia.



Los responsables de CCOO y UGT de Euskadi han rechazado las políticas "de austeridad" al considerar que "han alargado la crisis, han empobrecido a capas importantes de la población y han provocado más precariedad y menos salarios".



Así lo ha considerado el secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, quien ha señalado que en esta coyuntura el sindicalismo "tiene un papel fundamental que jugar" en favor de lograr una sociedad "más justa y cohesionada", recuperar salarios y servicios públicos y hacer frente a "esa involución democrática" que, a su juicio, supone por ejemplo "la 'ley mordaza' y el intento de encausar a muchas personas por ejercer el derecho a la huelga".



Por su parte, el secretario general de UGT de Euskadi, Raúl Arza, ha afirmado que "es hora ya de rescatar a las familias, a los trabajadores y a los ciudadanos". "Los ciudadanos -ha añadido- no entienden por qué ha habido tantos millones para rescatar a los bancos" y se preguntan "cuándo es el momento de rescatar a los trabajadores" mediante la subida de los salarios a quienes tienen empleo y a través de la mejora de la prestaciones sociales para quienes tienen "la desgracia" de no tenerlo.



El dirigente de UGT de Euskadi ha instado al Gobierno Vasco a que "deje de encararse con los sindicatos" y se siente con ellos a negociar las condiciones en el sector público.



CCOO y UGT también han celebrado marchas en las otras capitales vascas. En Donostia, cientos de personas, entre ellas el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, han participado en la manifestación que ha recorrido, bajo la lluvia, las principales calles de la ciudad