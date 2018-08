Economía

Destituyen al presidente del comité de empresa de Mercedes en Vitoria

Agencias | Redacción

03/05/2016

ELA, LAB, CCOO y ESK han destituido a Iñaki Andrés (UGT). Andrés ha calificado de "acto de irresponsabilidad" su destitución. UGT ha planteado la ruptura de la unidad de acción con CCOO.

La mayoría sindical en la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz, compuesta por ELA, LAB, CCOO y ESK, ha destituido al presidente del comité de empresa, Iñaki Andrés, de UGT, por, entre otras cuestiones, no comprometerse a no firmar en minoría el convenio que se negocia con la dirección de la empresa.

Los sindicatos que conforman la mayoría en el comité han remitido una comunicación a la plantilla en la que también informan de la destitución del vicepresidente del comité, Juan Luis Martínez, también de UGT y de la nueva composición de la presidencia, asumida por Igor Guevara de ELA junto a dos vicepresidentes de CCOO y LAB.

ELA, CCOO, LAB y ESK tienen 14 de los 27 representantes del comité de empresa de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz que fue elegido el noviembre de 2014 en unos comicios en los que UGT revalidó su posición como primera fuerza sindical en la planta con 9 representantes.

La mayoría sindical explica en la notificación enviada a la plantilla que la actitud de Andrés y de UGT ha evidenciado una "total falta de respeto" al comité de empresa, algo que hacen extensible a las secciones sindicales de Ekintza y PIM, que tienen cada una dos representantes.

ELA, CCOO, LAB y ESK censuran también otras decisiones para justificar la destitución de Andrés como "dificultar el flujo de información hacia la plantilla" o su "falta de implicación con inasistencia a plenos".

Los cuatro sindicatos han convocado asimismo hoy, martes, en la sede de CCOO en Vitoria-Gasteiz una rueda de prensa para detallar los motivos que han provocado la decisión de lo que califican "regeneración" en el comité y del proceso de negociación del convenio.

Iñaki Andrés: ?Es un acto de irresponsabilidad?

Andrés ha calificado de "acto de irresponsabilidad" su destitución y la del vicepresidente, también de UGT, acordada por parte de la mayoría sindical y les ha acusado de "bloquear" la negociación del convenio.

El expresidente del comité ha explicado que UGT había trasladado que no quería cerrar la posibilidad de ningún acuerdo bien "en mayoría o en minoría" después de que algunos sindicatos, "en particular LAB", trasladarán "de antemano" que, por "dignidad", iban a representar "el no a un acuerdo sobre el convenio".

"Nos encontramos con una tesitura de que hay unos grupos que están anticipando el no a un posible acuerdo, sin presentar ninguna propuesta ante la empresa", ha indicado Andrés, que ha recordado que ELA, LAB y ESK "nunca" han firmado un acuerdo en Mercedes.

UGT plantea la ruptura con CCOO

Por su parte, la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ha planteado a la dirección del sindicato en Euskadi la ruptura de la unidad de acción con CCOO, después de que esta central haya respaldado la destitución de Andrés.

En una nota, MCA-UGT ha reclamado la ruptura con CCOO mientras este sindicato no "rectifique" su actuación en Mercedes, donde "ha acabado entregando la presidencia del Comité a ELA, que tan sólo cuenta con 5 delegados".