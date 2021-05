27/05/2021 07:22 Economía AZPEITIA "El Ayuntamiento no ha recibido ningún proyecto económico para abrir Corrugados" O. A. | EITB MEDIA La alcaldesa de Azpeitia ha publicado una carta abierta en las redes sociales donde asegura que el único procedimiento que ha estado "oficialmente" en marcha ha sido el del "desmantelamiento". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Imagen obtenida de un vídeo de archivo de EiTB Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En una entrevista concedida a EITB, el Grupo Cristian Lay ha asegurado que ha presentado un proyecto "sólido" para reabrir la planta de Corrugados de Azpeitia "en un plazo de 8 meses". La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, por su parte ha jurado que el Ayuntamiento no ha recibido un proyecto económico "para abrir Corrugados" y que tampoco existe procedimiento administrativo alguno en marcha para iniciar esta actividad.

En una carta abierta publicada en las redes sociales, redactado íntegramente en euskera y titulado "Nire loari ez dizkio orduak kentzen egia esateak ("Decir la verdad no me quita horas de sueño"), la alcaldesa ha recalcado que el Ayuntamiento no dispone de un proyecto económico "para abrir Corrugados" y que tampoco existe procedimiento administrativo alguno en marcha para reiniciar la actividad.

Tras subrayar que "el tiempo pone a cada uno en su sitio", ha añadido que "el único procedimiento que ha estado oficialmente en marcha ha sido el del desmantelamiento de Corrugados".

"Cuando escucho a otros diciendo públicamente que sí hay proyecto pienso si ellos dormirán", ha señalado Alkorta en su escrito.

También se pregunta qué es lo que ha empujado a algunos a "hablar de la oportunidad única" de crear cientos de puestos de trabajo, a partir de una consulta verbal, sin contar con un proyecto económico y sin siquiera haber iniciado el procedimiento de puesta en marcha de la planta.

Asimismo se ha acordado de esas personas que atraviesan dificultades económicas y que no pueden dormir porque se encuentran en el paro o trabajan en condiciones precarias.

Finalmente, ha destacado que no responderá a las "descalificaciones" recibidas, si bien aclara que está dispuesta a debatir con quien quiera "con respeto" y en igualdad de condiciones.