18/08/2021 22:44 Economía Accidentes laborales ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru se concentran el viernes en San Sebastián contra la siniestralidad laboral AGENCIAS | EITB MEDIA Los sindicatos denunciarán, en la protesta, "que ha habido tres muertes en el trabajo, en los últimos seis días". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru se concentrarán este viernes a mediodía en San Sebastián contra la siniestralidad laboral, para denunciar "que ha habido tres muertes en el trabajo en los últimos seis días".

En un comunicado, LAB ha recordado que este pasado martes murió un trabajador en la empresa Almacenes Usabiaga de Urretxu, atrapado por una carretilla: "Se trata del tercer trabajador que muere en Euskal Herria en el plazo de seis días", ha denunciado; en este sentido, el sindicato ha indicado que el pasado 16 de agosto murió otro trabajador en Ormaiztegi, y el 12 de agosto falleció un trabajador de la UTE Donostiako Garbiketa en San Sebastián.

LAB ha señalado que "en Euskal Herria, por lo menos 39 trabajadores y trabajadoras han fallecido en el trabajo o a consecuencia del mismo en 2021". El sindicato ha mostrado su "apoyo y solidaridad a familiares, personas allegadas, compañeros y compañeras del trabajador muerto".

Además, ha denunciado que, "a pesar de ser conocido, en la práctica no se toman medidas para que este tipo de siniestros no vuelvan a ocurrir. Al parecer, los responsables de las administraciones públicas no tienen conocimiento, o no quieren saber nada de esto", ha añadido.

LAB ha reivindicado el "derecho a un trabajo y a una vida dignas", y ha defendido la reivindicación y la lucha como "las únicas armas para acabar con esta lacra, ya que la solución vendrá de un cambio en las relaciones laborales y en las reglas del juego".

Finalmente, ha realizado un llamamiento a participar en la concentración del viernes, a las 12.00 horas, ante la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián.