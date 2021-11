05/11/2021 15:32 Economía Tren de Alta Velocidad Los alcaldes de Bilbao, Vitoria y Basauri reclaman más información sobre las estaciones provisionales Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Aburto pide reunión para concretar la "hoja de ruta" del TAV. Urtaran reivindica que la "provisionalidad no se convierta en definitiva" y el alcalde de Basauri exige "toda la información por escrito" para poder valorar el alcance. Escuchar la página Escuchar la página

Un día después de conocerse que tanto Bilbao (situada en la cercana Basauri) como Vitoria-Gasteiz contarán con estaciones provisionales del Tren de Alta Velocidad (TAV), los alcaldes de las tres localidades han reclamado más información al respecto. Los regidores de Bilbao y Basauri se mostraron ayer "enfadados", ya que desconocían la decisión. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, y el delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, han tratado de calmar el ambiente y han destacado la importancia de que la Y Vasca llegue de manera soterrada a las capitales vascas.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha pedido que se convoque una reunión entre los Gobiernos central y vasco y el Ayuntamiento de la capital vizcaína para trazar una "hoja de ruta". El regidor jeltzale ha admitido que no le "gustaron las formas", pero no ha querido ahondar en la crítica y ha destacado que "lo importante es mirar hacia adelante" y materializar los acuerdos para la conclusión de las obras del TAV.

Según ha comentado, ha coincidido en un acto con el consejero Arriola y que ha podido conversar del tema "informalmente". No obstante, cree preciso una reunión a tres bandas, ya que se trata de un proyecto "coral" que afecta a los tres niveles institucionales y que requiere de la colaboración entre ellos.

Más crítico, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha criticado que apenas tienen información y temen que el apeadero provisional pueda convertirse en definitivo.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Iragorri ha reclamado información "por escrito" para poder valorar el impacto que tendrá en la localidad vizcaína y en los basauriarras.

Por último, Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ha solicitado que "la provisionalidad no se convierta en definitiva". En palabras del primer edil alavés, "los acuerdos están para cumplirse y una estación provisional no tendría cabida en Vitoria. Es normal que, mientras duren las obras, se de una solución provisional, pero eso no quiere decir que vayamos a aceptar una estación provisional. En este tipo de proyecto la provisionalidad se suele convertir en definitiva", ha advertido.

Así, ha esperado que "pronto pasen de las palabras a los hechos", ya que el proyecto del TAV "es estratégico para nuestra ciudad".