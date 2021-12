01/12/2021 13:51 Economía Euskadi Los sindicatos se movilizan en Hego Euskal Herria por un trabajo y pensiones dignas Agencias Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, CGT y CNT han llamado a seguir activando las luchas y la movilización en la calle. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 2:24 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, CGT y CNT se han movilizado este miércoles en Euskadi para reclamar un "trabajo, pensiones y condiciones de vida dignas" y han llamado a seguir activando las luchas y la movilización en la calle.

En el marco de esta jornada de protesta, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha defendido "potenciar la movilización" y, tras pedir a EH Bildu y PNV que se opongan a la reforma de las pensiones, ha exigido que la izquierda vasca no apoye las Cuentas vascas para 2022. Por su parte, la líder de LAB, Garbiñe Aranburu, ha defendido abrir un nuevo ciclo de movilización "con una huelga en el horizonte" que "recupere la senda de la ofensiva".

Estos sindicatos han convocado para este miércoles una jornada de movilización, tanto en Euskadi como en Navarra, bajo el lema "Por un trabajo, pensiones y condiciones laborales dignas no a las reformas laborales y de pensiones soberanía para una vida digna".

Con estas protestas, pretenden "condicionar" las reformas laboral y de pensiones y, por ello, se han movilizado a lo largo de la mañana en Hego Euskal Herria, con la participación, según han destacado, de miles de trabajadores. La movilización continuará por la tarde con más de 35 manifestaciones.

Momentos antes de iniciarse la marcha, el líder de ELA ha explicado que esta movilización responde a la preocupación que existe por lo que "está en juego en las próximas semanas, que es mucho", tanto en materia de pensiones, como de reforma laboral y presupuestos.

Lakuntza ha asegurado que hay que plantearse si las medidas que se proponen "favorecen o no" a la clase trabajadora y la mayoría de la población y ha afirmado que "desgraciadamente" la respuesta es "negativa". "Lo que vemos en este tipo de medidas es o inmovilismo o recortes", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que uno de los temas que más les preocupan es el relativo a la reforma de pensiones que se votará este jueves en el Congreso de los Diputados. Lakuntza ha asegurado que EH Bildu y el PNV tienen mañana "una oportunidad para "parar los recortes de esa reforma" y cree que es "lo que deberían hacer".

Sobre los Presupuestos de la CAV, Lakuntza ha indicado que es "muy evidente el mensaje que lanza el propio lehendakari y el Gobierno Vasco" y es el de que "no se va cambiar nada en estos presupuestos". Por ello, cree que "la izquierda de este país no tiene ningún margen para aprobar unas Cuentas que son auténticamente antisociales".

En relación a la reforma laboral, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "incumpliendo su palabra" de derogarla porque "dos años después de que estén en el poder se sigue esperando a que lo hagan".

Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha recordado que LAB desde el 1 de Mayo está trabajando para abrir "un nuevo ciclo de movilización con una huelga en el horizonte para responder a la actual situación".

Aranburu ha calificado de "muy positivo" que este miércoles una amplia mayoría social y sindical se estén movilizando en la calle y ha añadido que LAB se plantea esta nueva fase de movilización "no como una fase de respuesta" porque está "claro" que, en relación a la reforma laboral, las pensiones o los presupuestos, "no se van a revertir los recortes ni la política de precarización de los últimos años", dado que "no hay un cambio de orientación en las políticas públicas".

Por ello, cree que no se está en esa fase de respuesta sino que tiene que impulsarse un ciclo de movilización que "recupere la senda de la ofensiva" tal y como se hizo en la huelga general del año pasado.