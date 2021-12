28/12/2021 00:09 Economía Reforma laboral El Gobierno español aprobará hoy la reforma laboral que pactó con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO AGENCIAS | EITB MEDIA La nueva reforma laboral entrará en vigor antes de fin de año para cumplir con el requisito establecido por la Comisión Europea y después se votará en el Congreso, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene garantizado el apoyo necesario de ERC, EH Bildu o PNV. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno español aprobará este martes el Real Decreto-Ley con los cambios en la legislación laboral acordados con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta con el necesario apoyo de PNV, EH Bildu y ERC para sacar adelante la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria.

La nueva normativa entrará en vigor el miércoles 29 de diciembre para así poder cumplir con la condición establecida por Bruselas de tener lista la reforma laboral antes de finalizar 2021.

Tras meses de intensas negociaciones, la semana pasada el Gobierno español logró cerrar un acuerdo, que calificó de "histórico", con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO.

No obstante, PSOE y Unidas Podemos no cuentan con mayoría absoluta en el Congreso y necesitan los apoyos de otros grupos como Esquerra Republicana y EH Bildu, que ya han adelantado que no refrendarán un texto que no derogará la reforma laboral del PP de 2012.

El PNV también ha asegurado que no votará a favor de esta ley si no se garantiza la prevalencia de lo convenios autonómicos.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que "lo pactado no se toca" y, en ese sentido, ha advertido al Gobierno español de que si durante la tramitación parlamentaria se introducen cambios en la reforma laboral no tendría sentido volver a sentarse a negociar.

"Si yo llego a un pacto y lo cambia, no sé para qué me voy a sentar en siguientes ocasiones", ha añadido Garamendi en declaraciones a RNE.