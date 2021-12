24/12/2021 13:55 Política ley reforma laboral EH Bildu no apoyará la reforma laboral como está redactada y tratará de modificarla agencias | eitb media Otegi ha advertido que trabajarán "conjuntamente desde las izquierdas plurinacionales" para tratar de modificar el acuerdo "estructuralmente" en el Congreso. Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido que la coalición soberanista no aprobará la reforma laboral "tal y como está redactada", tras el acuerdo alcanzado este pasado jueves por el Gobierno central y los agentes sociales, y ha destacado que tienen por delante "un mes y medio o dos meses" de trámite parlamentario en el Congreso para poder "modificar un mal acuerdo".

Otegi ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián para valorar el acuerdo entre el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos con la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT en el marco del diálogo social. Ha manifestado que están "tremendamente decepcionados" con el acuerdo porque "no está ajustado los intereses y no defiende los derechos de los trabajadores vascos". El líder de EH Bildu ha apuntado que "hay quien habla de acuerdo histórico, de recuperar derechos" pero, tal y como ha resaltado, "no vemos al sector sindical muy contento, sino con un sabor agridulce".

De este modo, Otegi ha advertido de que a los trabajadores vascos les va a afectar una reforma laboral "en la que no podemos participar, en la que no tenemos capacidad de negociación ni estamos, de momento, en el marco de decisión".

El dirigente de la coalición soberanista ha apuntado que se iniciará un trámite de enmiendas en el Congreso, ya que se plantea como un proyecto de ley, y ha anunciado que EH Bildu va a plantear vía enmienda "las cosas que consideramos son absolutamente necesarias para cambiar este acuerdo".

El coordinador general de EH Bildu ha recordado que en el trámite parlamentario tienen un acuerdo con ERC, y ha afirmado que "vamos a trabajar conjuntamente desde las izquierdas plurinacionales para tratar de modificar estructuralmente este acuerdo", a la vez que ha invitado y apremiado a "otras fuerzas políticas de la izquierda" a trabajar en dicha modificación. Ha concluido resaltando que van a mantener el acuerdo de presupuestos.