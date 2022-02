17/02/2022 18:24 Economía Naufragio en Terranova Familiares de los marineros: "Sabemos que están muertos, pero no merecen que se les abandone" Agencias | EiTB Media "No notamos ni cooperación, ni ayuda, ni amparo. Queremos que se pongan los medios que tiene España. Si Canadá no quiere poner medios, España tiene medios suficientes en la zona", han defendido. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página María José do Pazo recibe consuelo por trabajadores del Puerto de Marín (Pontevedra). Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Familiares de los marineros del pesquero Villa de Pitanxo han reclamado al Gobierno de España que retome por su cuenta las tareas de búsqueda de los 12 marineros que permanecen desparecidos. "Ya sabemos que están muertos, pero esas 12 personas no merecen que se les abandone", ha aseverado María José Dopazo, hija de Francisco Dopazo, uno de los tripulantes del barco que todavía no ha sido localizado.

Los allegados y familiares del barco hundido en Terranova el pasado martes han denunciado la ausencia de información sobre el operativo de rescate y aseguran haber conocido por los medios de comunicación la suspensión definitiva de la búsqueda por parte de las autoridades canadienses.

"No tenemos información de nada. Si no nos ponemos nosotros en contacto al verlo en los medios de comunicación, no sabríamos que se han suspendido el rescate", ha exclamado Christopher González, hijo de Fernando González, a su llegada a la Autoridad Portuaria de Marín.

"No notamos ni cooperación, ni ayuda, ni amparo. Queremos que se pongan los medios que tiene España. Si Canadá no quiere poner medios, España tiene medios suficientes en la zona", ha defendido María José Dopazo.

"Estamos pasando un dolor muy grande por las pérdidas y esto todavía lo acrecienta más", ha señalado. Arropada por numerosos allegados de los marineros, ha lamentado que el Gobierno español "calle y aplauda" que se hayan abandonado la búsqueda "en menos de 48 horas" utilizando como "excusa" que sus familiares "no están vivos".

"Desafortunadamente ya sabemos que no están vivos, pero son doce personas que no merecen que se les abandone", ha señalado la hija del jefe de máquinas del barco.

España, según María José de Pazo, "tiene barcos y tiene aviones", por lo que se ha preguntado "qué están haciendo todo este tiempo", en lugar de enviarlos al lugar del naufragio "para una labor como esta y traer a casa a nuestra gente".

Por el contrario, ha agradecido el trabajo de los barcos de pesca que colaboraron en las tareas de rescate. "Ellos sí mostraron empatía con el dolor de las familias y con sus compañeros que están debajo del agua", ha subrayado, porque considera que "gracias a ellos se salvaron tres personas".

A esos barcos de pesca "no se les puede pedir que sean barcos de salvamento", ha añadido.