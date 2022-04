Economía ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Mitxel Lakuntza: "La mitad de los accidentes laborales ocurren durante los dos primeros meses de contrato" Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Publicado: 28/04/2022 09:25 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 10:16 (UTC+2) Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el secretario general de ELA ha denunciado que las empresas incumplen la ley y que la administración hace poco hincapié en la inspección. Escuchar la página Escuchar la página

Este jueves es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y, en este contexto, Mitxel Lakuntza (ELA) ha señalado que la mitad de los accidentes laborales ocurren en los dos primeros meses de trabajo. En opinión del secretario general de ELA "muchas empresas no tienen miedo a la inspección, y el número de accidentes es un indicador de ello". En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha afirmado que las empresas incumplen la ley y que la administración hace poco hincapié en la inspección.

Por otro lado, ha defendido una subida de salarios acorde con la inflación. Ayer, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, dijo que el repunte de salarios debe ser moderado y siempre ligado a la inflación subyacente. Sin embargo, Lakuntza cree que Azpiazu debería conocer dónde está el origen del problema: "El foco se pone deliberadamente en otro lugar, en los salarios, pero el problema está en el modelo energético".

ELA saldrá a la calle el 1 de mayo, Día del trabajador, para protestar contra la precariedad y contra el encarecimiento de la vida. Según los datos facilitados recientemente por el sindicato, en Hego Euskal Herria hay más de 541 600 empleos precarios. El secretario general de ELA ha asegurado hoy que "ahí no están todos" y que solo se computan los eventuales, los que no tienen contrato fijo, los que tienen contratos parciales y los que no llegan a los 18 000 euros.

El secretario general de ELA ha vuelto a exigir una subida de impuestos: "Quienes han mantenido posiciones neoliberales en el pasado también han dicho que no es momento de bajar impuestos, justo lo contrario. El FMI también. Hasta la propia FMI ha pasado por la izquierda al Gobierno Vasco".

También se ha referido al foro Zedarriak que lo ha tachado de "lobby empresarial". Es más, ha valorado ese informe en el que, según Lakuntza, piden al Gobierno Vasco que dé un paso más, y baje los impuestos y reduzca el gasto público.