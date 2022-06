Economía conflicto laboral ELA y LAB convocan otros cuatro días de huelga en las residencias de Gipuzkoa E. G. | EITB Media Publicado: 22/06/2022 13:00 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2022 13:52 (UTC+2) Las trabajadoras están llamadas a la huelga los próximos días 30 de junio y 1, 14 y 15 de julio ante la "insostenible" situación del sector tras cinco años de "bloqueo" en la negociación y 258 días de huelga. Escuchar la página Escuchar la página

Una manifestación de las trabajadoras el pasado 20 de mayo. Foto: @ELAsindikatua Whatsapp

Los sindicatos ELA y LAB han convocado otros cuatro días de huelga para junio y julio en las residencias de Gipuzkoa, ante la "insostenible" situación que vive el sector tras dos años de "bloqueo" en la negociación y 258 jornadas de huelga. Las más de 6000 trabajadoras están llamadas a secundar los paros los días 30 de junio y 1, 14 y 15 de julio.

En sendas notas de prensa, ambos sindicatos han denunciado la "falta de voluntad" de la patronal para solucionar el conflicto, y han criticado también el papel de la Diputación de Gipuzkoa, que financia el 90 % del servicio.

Según ELA, las trabajadoras han ratificado en asamblea su intención de intensificar las movilizaciones, después de que las patronales "frustraran la vía de negociación impulsada por el sindicato" y la Diputación no acudiera a la reunión. Las patronales, dice ELA, solicitaron la retirada de dos puntos (pasar el convenio sectorial a las empresas y solicitar los retrasos de años anteriores).

La central sindical critica que, tras cinco años de negociaciones, "ni las patronales ni la Diputación han hecho gesto alguno para solucionar" el conflicto por lo que avisa de que se "intensificará la huelga y las movilizaciones".

ELA recuerda que durante la pandemia estas trabajadoras han estado "en primera línea y ahora la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. "Las cargas de trabajo son mayores que antes de la pandemia, muchos puestos no se cubren, la precariedad por la reforma laboral está aumentando y las trabajadoras no han recibido reparación emocional colectiva. Muchas de ellas están abandonando las residencias porque sus condiciones laborales son insostenibles. Todo ello repercute directamente en sus condiciones de trabajo en los servicios que ofrecen", afirma el sindicato.

Por su parte, LAB califica de "insostenible" la situación, que ya era "grave" antes de la pandemia, y considera "urgente conseguir una salida digna: porque las circunstancias lo exigen y porque las trabajadoras y residentes del sector se lo merecen", ha subrayado.

Según LAB, "se debe a la privatización de los servicios públicos, a la precariedad laboral y a la falta de reconocimiento social y económico de los sectores feminizados". Además, en este caso, el sindicato subraya que "no es un simple conflicto laboral, sino una cuestión social que nos afecta a todos los guipuzcoanos".

Este sindicato cree que la patronal quiere "utilizar la mesa de negociación para perpetuar el conflicto", algo que considera "inaceptable". Asimismo, subraya la "responsabilidad" de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la que, en su opinión, corresponde "dar pasos para desbloquear la mesa y poner sobre la mesa propuestas para llegar a una solución".

Dos días de huelga en las residencias de Bizkaia

Se da la circunstancia de que, en territorio vizcaíno, las trabajadoras de las residencias están convocadas dos huelgas para este jueves y viernes, 23 y 24 de junio, según ha recordado el sindicato ELA en otra nota de prensa. Se trata de la sexta y séptima jornada de huelga de este año.

Las trabajadoras realizarán el jueves en una manifestación por las calles de Bilbao, que finalizará ante la sede del Departamento de Bienestar Social de Bizkaia. Allí, simularán un akelarre y "arrojarán al fuego a las brujas de las residencias de Bizkaia que defienden mejoras en sus condiciones de trabajo y un cambio real en el modelo de cuidados".

El viernes realizarán otra marcha, que partirá desde el Teatro Arriaga y finalizará ante la sede de la patronal vizcaína Cebek.