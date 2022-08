Economía Ahorro energético Álava primer territorio vasco en apagar las luces de edificios públicos EITB Media Publicado: 03/08/2022 07:30 (UTC+2) Última actualización: 03/08/2022 08:47 (UTC+2) El palacio foral y la catedral de Santa María han permanecido a oscuras. Entretanto, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, augura una subida de 1,2 millones del coste de la electricidad que obligará a hacer restricciones aunque "primando la seguridad". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Araba, eraikin publikoetako argiak amatatzen dituen lehen euskal lurraldea

La Diputación Foral de Álava, tal como adelantó ayer el diputado general, Ramiro González, ha comenzado a aplicar "con carácter inmediato" medidas de ahorro energético y ha apagado las luces del palacio foral y la catedral de Santa María, ambos en Vitoria-Gasteiz, desde las 22:00 horas. El territorio alavés es el primero en tomar medidas, ya que de momento, ni Bizkaia ni Gipuzkoa han comenzado con las limitaciones, tras la publicación en el BOE de las medidas del Gobierno español.

La decisión de la institución foral alavesa se enmarca en los acuerdos adoptados la pasada semana por las administraciones vascas. "Vamos a poner en marcha de forma inmediata medidas de ahorro energético en los espacios y edificios que son responsabilidad de la Diputación", ha anunciado González, quien ha explicado que se apagará la iluminación de los inmuebles públicos por la noche, incluyendo edificios patrimoniales que disponen de iluminación externa, entre los que ha citado la Torre de la localidad de Martioda.

Además, en los edificios forales se va a regular la temperatura en los próximos días, según ha dicho, "en la línea" de lo recogido en el decreto del Gobierno central y de lo acordado por las instituciones vascas. González ha dicho que ambos "son perfectamente compatibles", aunque Euskadi plantea poner los termostatos a 25 ºC en verano a 20 ºC en invierno y en el decreto se habla de 27 y 19 grados, respectivamente.

Entretanto, la Diputación Foral de Bizkaia se remite a lo acordado el viernes por las instituciones vascas, que se aplicará como instrucción a partir de septiembre. En la capital, algunos edificios públicos llevan tiempo limitando su iluminación nocturna: el palacio foral no enciende la iluminación ornamental exterior, el Ayuntamiento de Bilbao lo hace al 30 % y el teatro Arriaga solo se ilumina en días de función. El Palacio Euskalduna ha anunciado que apagará en breve sus led y farolas durante la noche.

En Gipuzkoa, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, admitía ayer una desviación de 1,2 millones de euros en el gasto de electricidad para este año, "una cantidad nada despreciable", aseguraba. "El Ayuntamiento tenía un presupuesto de 3,8 millones de euros en electricidad y hoy estamos haciendo una previsión de cierre del ejercicio de 5 millones de euros, es decir, es una desviación de 1,2 millones de euros. Para el año 2023, de seguir esto así, estamos contemplando que tengamos que recoger en presupuestos un importe de 6 336 000 euros", vaticinaba.

"La lectura de esos datos forzosamente nos obliga a hacer algo, es decir, a adoptar medidas de contención y de ahorro en la medida de lo posible y de una forma sensata y racional", afirmó Eneko Goia, quien, no obstante, incidió en que debe "no poniendo en cuestión ni comprometiendo la seguridad, que creo que tiene que ser el elemento más a tener en cuenta a la hora de hacer algo así". "No me preocupa tanto que los monumentos estén menos iluminados como que las calles estén bien iluminadas" porque "prima la seguridad".

Por último, cuestionada por las medidas del Gobierno español, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, las calificaba de "efectivistas" y subrayaba, ante ello, Euskadi "tiene su propio plan".