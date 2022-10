Economía CONFLICTO LABORAL La patronal y sindicatos retoman las negociaciones del convenio del Metal de Bizkaia AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/10/2022 12:57 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2022 07:05 (UTC+2) Se trata de la decimotercera reunión entre las partes. Desde la última reunión (26 de septiembre) los sindicatos han convocado nuevas huelgas para los días 27 y 28 de octubre y 2 de noviembre, aunque lo hayan hecho por separado: por un lado, CC. OO., UGT y LAB; por otro, ELA. Escuchar la página Escuchar la página

Manifestación por el convenio del Metal de Bizkaia. Foto de archivo: EFE

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) y los sindicatos retomarán hoy, jueves, las negociaciones en torno al convenio del sector del Metal de Bizkaia.

El encuentro de esta semana será el decimotercero que celebran ambas partes. La última cita había sido el pasado 26 de septiembre, en la que no se llegó a ningún acuerdo tras la última propuesta de la patronal presentada unos días antes.

Desde esa reunión los sindicatos han anunciado tres nuevas jornadas de huelga (27 y 28 de octubre y el 2 de noviembre), aunque lo hayan hecho por separado: por un lado, los sindicatos mayoritarios en la mesa negociadora CC. OO., LAB, UGT, ESK, CGT y CNT y, por otro, ELA. La división entre los sindicatos se debe a sus opiniones contradictorias sobre el planteamiento de la negociación y la duración de la huelga a convocar.

La patronal FVEM considera una "irresponsabilidad" estos nuevos paros y ha advertido a los sindicatos que, "si no se mueven, es imposible que haya un convenio". En este sentido, ha recordado que ha presentado tres propuestas en el marco del proceso negociador.

Todos los sindicatos coinciden en que FEVEM no tiene voluntad negociadora para renovar el convenio y que bloquea la negociación. Los sindicatos mayoritarios en la mesa negociadora han advertido de que, si tras las tres nuevas jornadas de huelga "no hay acuerdo" en la negociación del convenio, continuarán convocando nuevas fases de huelga. ELA, por su parte, también se ha mostrado dispuesta a una huelga indefinida si durante los días de paro no se alcanza un acuerdo.