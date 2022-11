Economía Transporte público Las instituciones vascas, dispuestas a mantener el descuento al transporte público al menos hasta junio EITB MEDIA Publicado: 24/11/2022 18:13 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2022 19:10 (UTC+1) Todo apunta a que montar en autobús, en los trenes de Euskotren o en el metro de Bilbao va a seguir costando el 50 %, por lo menos hasta junio, si bien no está claro quién se va a hacer cargo del otro 50 %, dado que el Gobierno de España no ha anunciado que vaya a prolongar su ayuda. Escuchar la página Escuchar la página

La ciudadanía vasca lleva desde septiembre pagando la mitad por el transporte público, en lo que es una medida para combatir la inflación y que está asegurada hasta el 31 de diciembre. Así, a falta de poco más de un mes para que finalice ese plazo, la pregunta es si a partir del 1 de enero de 2023 los y las vascas podremos seguir contando con ese descuento; la respuesta, a 24 de noviembre, es que las instituciones de la CAV, incluido el Gobierno Vasco, han manifestado con claridad su opinión favorable a que así sea, su disposición a que el transporte público siga costando la mitad, por lo menos hasta junio, con lo que todo apunta a que va a ser así.

La cuestión es que no está definido quién se va a hacer cargo del coste de la mitad que no pagala ciudadanía. Hasta final de año, el Gobierno de España subvenciona el 30 % del billete que cuesta cada viaje en transporte público, en tanto que las instituciones vascas asumen el 20 % restante: un 10 % el Gobierno Vasco, y otro 10 % las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, o, en el caso de los autobuses urbanos, los Ayuntamientos. Sin embargo, el Ejecutivo español no ha anunciado, al menos por el momento, que vaya a prolongar su ayuda del 30 % más allá del 31 de diciembre; sí sabemos que los trenes de Cercanías de Renfe van a seguir siendo gratuitos durante todo 2023, pero el Ejecutivo español no ha anunciado ninguna rebaja para el transporte público que no es de su competencia.

En una entrevista en 'Boulevard', en Radio Euskadi, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha cifrado en unos 72 millones de euros la cuantía total de las ayudas del 50 %, y ha manifestado que su Departamento asumirá la financiación de las ayudas al transporte que las instituciones vascas decidan para 2023, pero ha advertido de que "no sería deseable" mantenerlas "sin mayor criterio", y ha precisado que deberían ser revisadas al concluir el primer semestre del año, tras analizar la situación de la inflación. En ese sentido, el Parlamento Vasco ha instado al Gobierno Vasco a prorrogar durante 2023 los descuentos del 50 %, con una evaluación a los seis meses para debatir si se siguen dando o no las condiciones que las motivaron.

Así pues, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco ha dejado clara su intención de hacer lo que esté en su mano para mantener la subvención y para que esa subvención siga siendo del 50 %; el consejero Azpiazu, eso sí, ha precisado que "corresponde a la Autoridad Vasca del Transporte y a otras instituciones" establecer el porcentaje de financiación, y a su Departamento "buscar, en todo caso, los recursos, la financiación para que eso sea posible". La Autoridad Vasca del Transporte tiene previsto reunirse a principios de diciembre.

Por territorios

Analizando la situación por territorios históricos, Álava ya tiene incluida en su presupuesto para 2023 una partida que asegure continuar con los descuentos.

En la misma situación se encuentra Gipuzkoa, que ha previsto para ello 12 millones en 2023, el triple que en el ejercicio anterior, tal y como ha señalado el diputado general, Markel Olano, en 'Faktoria', de Euskadi Irratia. También la diputada foral de Movilidad, Rafaela Romero, se ha mostrado partidaria de mantener durante 2023 el descuento del 50 %, tanto si es subvencionado por el Gobierno de España, como si no lo es.

Bizkaia, si bien no lo tiene recogido en ninguna partida presupuestaria, ha aprobado en Juntas Generales instar a la Diputación Foral a prorrogar en 2023 el descuento del 50 % en las tarifas del transporte público del territorio, independientemente de la procedencia de su financiación. En la capital, Bilbao, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves mantener durante 2023 las actuales bonificaciones del 50 % al transporte en Bilbobus y en el Funicular de Artxanda.