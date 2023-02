Economía EITB DATA Miren Echeveste lamenta que Euskadi y Madrid compiten en fiscalidad para atraer a ricos y multinacionales O. A. | EITB MEDIA Publicado: 01/02/2023 09:42 (UTC+1) Última actualización: 01/02/2023 10:32 (UTC+1) La candidata de Podemos a diputada general de Gipuzkoa considera que el modelo fiscal del PNV y PSE-EE "no es justo ni progresivo". Escuchar la página Escuchar la página

Miren Echeveste en Euskadi Irratia

Euskaraz irakurri: Miren Echevestek deitoratu du Euskadi eta Madril lehian dabiltzala multinazionalak eta aberatsak erakartzeko

Según el último informe EITB DATA sobre fiscalidad, uno de cada cinco euros producto interior bruto (PIB) de Euskadi, se destina a pagar impuestos, y la presión fiscal vasca, está por debajo de las medias de España y la Unión Europea. En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la candidata de Podemos a diputada general de Gipuzkoa ha lamentado que Euskadi y Madrid compiten en fiscalidad para atraer a ricos y multinacionales. "No podemos tener tanta consideración con este tipo de multinacionales, su objetivo nunca es social, no es preservar los puestos de trabajo, ni velar por la dignidad de los trabajadores, su único objetivo es aumentar los beneficios anuales y cuando no cumplen ese objetivo se van inmediatamente a otro país", ha añadido.

Miren Echeveste cree que el modelo fiscal del PNV y PSE-EE "no es justo ni progresivo" y aboga por cambiarlo. "Creemos que es importante dar una vuelta de tuerca al tema, nuestro objetivo no puede ser competir con Isabel Díaz Ayuso", ha señalado.

En su opinión es imprescindible cambiar radicalmente el sistema tributario. "En este sistema nuestras instituciones reciben ingresos sobre todo de la mayoría social, de las rentas de los trabajadores, y no tanto del capital, de las rentas más altas y de las sociedades. Hay que tocar esos impuestos", ha destacado.

La representante de Podemos ve con buenos ojos el inicio del diálogo entre PNV y PSE-EE para cambiar el sistema fiscal, pero ve tintes electorales a este anuncio y se pregunta por qué no se abordó este debate hace un año o unos meses atrás. Además, ha denunciado que no abordarán el fondo de la reforma hasta después de las elecciones y no han dado detalles sobre sus intenciones.