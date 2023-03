Economía Jubilación La reforma de las pensiones parece encarar su recta final a pesar de los recelos de la patronal EITB Media Publicado: 15/03/2023 05:00 (UTC+1) Última actualización: 15/03/2023 05:00 (UTC+1) UGT y CCOO analizarán hoy la última propuesta del Gobierno español a la que previsiblemente darán su apoyo. Además, el ministro Escrivá comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar el decreto ley. Escuchar la página Escuchar la página

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado para este miércoles a su comité y consejo confederal, respectivamente, para analizar la última propuesta del Gobierno español sobre la reforma de pensiones a la que previsiblemente darán su apoyo.

Además, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparecerá hoy en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para explicar el decreto ley de reforma de las pensiones que tendrá que ser convalidado próximamente en el pleno.

UGT celebrará a las 11:00 horas un comité confederal extraordinario para "analizar y aprobar si procede" la propuesta de acuerdo de reforma de la Ley de pensiones, mientras que CCOO reúne a la misma hora su consejo confederal.

El Ejecutivo español se reunió el lunes con la patronal -que confirmó su rechazo a la reforma- y los sindicatos que reclamaron una serie de mejoras que el Ministerio de Inclusión debía de remitirles el martes.

Entre los flecos pendientes para dar el apoyo definitivo a esta forma, están temas relacionados con las pensiones mínimas o con el alcance de la cuota de solidaridad.

Garamendi cree que se ha "hurtado" el debate

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que el ministro Escrivá "no dice la verdad" cuando afirma que la patronal no ha presentado una propuesta alternativa al proyecto de reforma.

Garamendi ha atacado la propuesta de reforma del Ejecutivo por ser "un impuesto brutal contra el talento" y ha criticado igualmente que se ha "hurtado" el debate porque Inclusión no ha presentado la memoria económica del impacto de la reforma.

"La realidad es que a fecha de hoy nosotros no tenemos la memoria económica. Es muy difícil hablar de nada si no tenemos los datos", ha zanjado el líder de los empresarios, para quien "no es de recibo" que se les comunique la propuesta a "última hora" para decir que "son lentejas", es decir, que solo puede aceptarse.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dicho desde Bruselas que espera que la Comisión Europea efectúe el pago a España del tercer tramo de 6000 millones de euros del fondo anticrisis de la UE "en la próxima quincena", al tiempo que ha precisado que el Ejecutivo prepara ya la petición del siguiente tramo, de 10 000 millones de euros, que está vinculado a 58 hitos -entre ellos la reforma de las pensiones-.