Tapia considera "totalmente factible" que la ley del cambio climático se apruebe en febrero

publicado: 18/12/2023 10:05 (UTC+1)

última actualización: 18/12/2023 10:59 (UTC+1)

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha visitado este lunes los estudios del programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, donde ha considerado "totalmente factible" que la Ley de Transición Energética y Cambio Climático se apruebe el próximo mes de febrero.

"Tenemos adelantado mucho trabajo. Ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad, por lo que esta misma semana podríamos crear la ponencia. De ser así, tenemos tiempo para aprobar la ley en febrero", ha dicho.

A pesar de ello, Tapia es consciente de que el primer paso es analizar las enmiendas parciales presentadas por la oposición. "Para nosotros sería importante conseguir más apoyo y para eso nos toca trabajar. Este pueblo necesita que la ley salga adelante", ha destacado.

Sobre la propuesta de EH Bildu de dirigir un 2,5 % del presupuesto anual al gasto relacionado con el clima, ha adelantado que analizarán la enmienda, pero que no cree que haya ningún problema "en poner una cifra". "Cuando se aprobó la Ley de Sostenibilidad Energética, se acordó la participación de la administración, aunque no se concreto ninguna cifra. Por lo tanto, no creo que sea un problema fijar una cifra", ha detallado.

Preguntada por la denuncia de la Asociación Ganadera de Álava, ha admitido que sí hay varias empresas interesadas en comprar y/o alquilar terrenos. "No tenemos conocimiento sobre el acoso que dicen sufrir, pero hay que tener en cuenta que las formas de negocio de este tipo de empresas tienen poco que ver con las del mundo agricultor" ha explicado.