La negociación del salario mínimo finaliza sin acuerdo

El Ministerio de Trabajo ha considerado que el incremento del 4 % del salario mínimo interprofesional (SMI) que plantea es "lo suficientemente equilibrado" para conseguir un acuerdo con sindicatos y patronal, y avisa a esta última de que, si no pacta, la subida al final será "más ambiciosa".

publicado: 08/01/2024 14:12 (UTC+1)

última actualización: 08/01/2024 15:21 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Akordiorik gabe amaitu da lanbide arteko gutxieneko soldata igotzeko bilera

De momento no hay acuerdo. La reunión de este lunes entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), ahora fijado en 1080 euros mensuales, no hadado sus frutos.

El ministerio de Trabajo quiere cerrar cuanto antes el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y quiere que dicha subida no sea inferior al 4 % en 2024. Los empresarios, por su parte, proponen una subida de 3 %, mientras que los sindicatos quieren que el aumento sea del 5 %.

Antes de la reunión, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha advertido a la CEOE de que, si no pacta, la subida que finalmente se negocie solo con los sindicatos será mayor. tras reiterar Trabajo la propuesta de un incremento del 4% y tras comprometerse CEOE a estudiar la propuesta que hay encima de la mesa.

En concreto, Pérez Rey ha lanzado la siguiente advertencia: "si no alcanzáramos un acuerdo en torno al 4%, si la patronal española no se alineara a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, e intentará acordar con los sindicatos una subida del SMI que, obviamente, no podrá estar ya en el 4%, estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa".

En la reunión CCOO y UGT han pedido al Gobierno español "coherencia" en su propuesta. Tras la reunión la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha asegurado que el encuentro "no ha dado mucho éxito" y que las tres partes han acordado una nueva reunión "este jueves o viernes" para dar una solución a la subida del SMI de 2024.

El vicesecretario general de política social de UGT, Fernando Luján, por su parte, ha pedido subir el SMI en parámetros similares a los de los incrementos en las pensiones mínimas contributivas, que han subido entre el 5 % y el 7 %, y de las pensiones mínimas no contributivas o el ingreso mínimo vital, que han crecido un 6,9%.

La intención del Ministerio de Trabajo es que esta semana se despeje la subida del SMI, con el objetivo de que se apruebe este mismo mes de enero y tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero.